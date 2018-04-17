МВД: Убийство брата Саляновой раскрыто

Глава Министерства внутренних дел Улан Исраилов заявил в парламенте, что убийство брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой раскрыто. Улана Салянова застрелили ночью 6 ноября 2017 года.

Исраилов сказал, что сейчас МВД работает над экстрадицией из России последнего подозреваемого в убийстве Салянова.

«Данное преступление раскрыто, двое задержаны, вопрос экстрадиции третьего уже решен. […] А все вещественные доказательства, оружие, мотивы — все это установлено следственным путем. Подробно рассказать вам не могу, идет следствие, но преступление раскрыто», — сказал он.

Улана Салянова застрелили в его собственном доме в ночь на 6 ноября 2017 года. По информации милиции, нападавших было трое — они были в масках и перчатках.

По словам родственников, преступники были одеты в камуфляжную форму и берцы. Родственники Салянова сообщали, что преступники ничего не взяли из дома.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство», расследование дела взяло под свой контроль руководство МВД. В тот же день МВД объявило убийство Улана Салянова «не политическим делом».

Уже 28 декабря милиция сообщила, что задержала в Бишкеке основного подозреваемого в убийстве, который предположительно был организатором преступления.

По данным милиции, задержанный «был знаком» с убитым Саляновым и до этого четыре раза был судим за грабеж, разбой, хулиганство и кражу. В его доме обнаружили пистолет «Макарова» со стертыми номерами и три магазина с 17 патронами. В январе милиция сообщила, что задержала в Москве второго подозреваемого в убийстве.

Однако сама Аида Салянова заявляла, что преступление «политическое».

«В этом деле есть политический мотив. Удивляет, что как только произошло преступление, силовики заявили об отсутствии политического мотива. Расследование дела ведется на недостаточном уровне. Я сомневаюсь в его беспристрастности. Кто-то сидит над вами и поучает», — сказала она.

Версию о политическом преступлении поддержали соратники Саляновой по партии «Ата Мекен» и правозащитники. Соратники заявляли, что Салянова получала угрозы в 2015 году, когда занимала пост генпрокурора.

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