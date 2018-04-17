Казарман: Милиция задержала 15 человек по подозрению в поджоге золоторудной фабрики

Следственная служба МВД задержала 15 жителей Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области по подозрению в хулиганстве. 11 апреля неизвестные подожгли золотодобывающую фабрику «Джи Эл Макмал Девелопинг», которая находится неподалеку от районного центра Казармана.

Пресс-служба МВД сообщила, что 15 задержанных водворили в изолятор временного содержания. Их подозревают в поджоге золотоизвлекательной фабрики 11 апреля.

Тем временем более 50 жителей Тогуз-Тороуского района вышли на митинг к Белому дому в Бишкеке. Они возмутились тем, что милиция не задержала главных зачинщиков митинга возле золотоизвлекательной фабрики, в ходе которого и произошел поджог.

По словам демонстрантов, среди задержанных есть женщина, у которой в семье двухмесячный ребенок и четверо детей-школьников.

«Настоящие зачинщики на свободе и их не трогают. Просим, чтобы задержанных освободили», — сказал один из участников митинга.

Пожар на золотодобывающей фабрике

11 апреля неизвестные подожгли здания золотодобывающей фабрики «Джи Эл Макмал Девелопинг». По сообщению МВД, там должна была состоятся встреча местных жителей с межведомственной комиссией, однако еще до начала выступления комиссии собравшиеся «начали кидать камни» в их сторону.

После этого они ворвались на территорию фабрики и подожгли строящиеся здания и технику. Вызванная на место пожарная машина не смогла подъехать к горящим зданиям из-за того, что протестующие заблокировали дорогу.

По данным правоохранительных органов, в стычках пострадали трое милиционеров, стоявших в оцеплении.

После этого инцидента премьер-министр Сапар Исаков уволил акима Тогуз-Тороуского района Тилека Идирисова за то, что он вовремя не принял меры для устранения конфликта.

Милиция возбудила дело по статьям «Хулиганство», «Массовые беспорядки» и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

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