«Разденем догола и снимем на видео». Как 17-летняя девушка из ошского села пережила унижение и горечь утраты

За неделю 17-летняя Шохсана прошла сначала через насилие и унижение, а затем испытала горечь от смерти друга. Все это случилось из-за того, что группа местных парней посчитала, что может указывать ей, с кем она может общаться. Kloop.kg рассказывает историю девушки и то, что случилось с ней в её родном поселке Бостон Ошской области.

Шохсане Анваровой 17 лет (имя девушки изменено по просьбе ее семьи). Она живет в небольшом селе Бостон в Ошской области — до ближайшего крупного города, Оша, отсюда ехать примерно 35 км.

В жизни девушки все изменилось 27 марта. В тот день она собиралась на базар, и её предложил подвезти Мухаммад, знакомый из соседнего села Гулистан. По дороге им встретились местные парни, односельчане Шохсаны, и стали допрашивать Мухаммада, почему он общается с девушкой и зачем приехал к ним в Бостон.

Ответы Шохсаны и Мухаммада не понравились мужчинам и они насильно посадили их в свои машины — девушку начали связывать веревкой, а парня стали избивать. Мужчины угрожали Шохсане, что повезут её связанную через все село.

«Я начала кричать и просить о помощи. В это время они били моего знакомого Мухаммада», — говорит она.

Место, где произошло нападение на Шохсану и Мухаммада. Фото: Нуртаза Абдиев / Kloop.kg

Через полчаса парни привезли 17-летнюю девушку к ней домой. Они стали угрожать, что, если она расскажет обо всем милиции, они «разденут ее догола, привяжут к столбу и снимут на видео», а потом выложат его в YouTube.

Об этом случае Шохсана никому не стала рассказывать — она два дня лежала дома и плакала. Девушка постоянно повторяет, что у нее не было никаких любовных отношений с Мухаммадом, она только пару раз говорила с ним по телефону.

«Теперь я не знаю, как жить дальше. Сельчане думают и говорят обо мне плохие слова, что я была в отношениях с разными парнями. Но это неправильно, они хотят меня очернить. Я девушка — как теперь удастся выйти замуж? После такого случая кто осмелится взять меня в жены?» — плачет она.

Смерть друга

Через несколько дней после инцидента Шохсане позвонил её знакомый, 31-летний односельчанин Ахмадулло Абдыкадыров — он спрашивал, не били ли её те парни, а Шохсана отвечала, что нет. Тогда Ахмадулло попросил её выйти из дома и поговорить.

Как только девушка вышла, возле её дома стала собираться толпа парней — они стали допрашивать Шохсану, с кем она разговаривала по телефону. Когда в разговор вмешался подошедший Ахмадулло, кто-то из толпы внезапно ударил его камнем по голове, а затем уже и остальные начали его избивать.

«Когда Ахмадулло-аке, подойдя к ним, стал звать их по именам, один из них ударил его камнем по голове. Я испугалась и стала кричать, и вдруг кто-то ударил меня по лицу. Я убежала», — говорит Шохсана.

Через неделю она узнала, что Ахмадулло скончался в больнице после полученных ран. Его брат Азамжон говорит, что на рентгене было видно: череп разбит в трех местах, а лобная часть полностью раздроблена.

«В больнице он начал терять сознание. После этого он не приходил в себя почти неделю, а 5 апреля его больше не стало. Кто его избил, почему он туда пошел, мы так и не узнали. Я знаю всех, кто его принес домой, но я не могу сказать, что виноваты они. Как я могу очернять кого-то, не зная что было на самом деле? После того, как милиция рассмотрит это дело, все станет ясно», — говорит Азамжон.

У Ахмадулло осталась семья с тремя дочерьми.

После его смерти в селе начали говорить, что Шохсана была в отношениях с Ахмадулло, а его жена и сестра обвиняли девушку в его гибели.

«Я плакала. Он был хорошим человеком — всегда помогал и давал свои советы. Если бы он был живым, то не оставил бы меня в таком стыде — он бы доказал, что мы общались как брат и сестра», — говорит она.

Дорога в село Бостон. Фото: Нуртаза Абдиев / Kloop.kg

Ролик на YouTube и расследование

Через неделю после нападения видео с Шохсаной все-таки появилось в интернете. Кто-то опубликовал ролик, как парни на дороге избивают её и Мухаммада и затаскивают их в автомобиль.

Видео вызвало бурное общественное обсуждение — пользователи были недовольны нападением на беспомощных парня и девушку, и сам инцидент привлек внимание местной милиции, которая стала разбираться в нападении.

В областной милиции говорят, что парни, напавшие на Шохсану и избившие Ахмадулло — это одни и те же люди.

«Мы вычисляем связь между избитыми [парнем и девушкой] и умершим [мужчиной]. Поскольку есть вероятность того, что умерший приехал, чтобы разобраться в деле избиения потерпевшей девушки», — говорит пресс-секретарь Ошской областной милиции Женишбек Ашырбаев.

Он добавляет, что после произошедшего в местной милиции провели служебное расследование — из-за того, что ее руководство сперва не отреагировало на эти происшествия. В итоге 11 апреля начальника Ноокатского РОВД уволили.

После произошедшего милиция возбудила дело по статьям «Хулиганство» и «Нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом».

Всего задержали 15 человек — всем от 20 до 26 лет. Из них троих отпустили под домашний арест, а еще двое находятся в розыске.

Шохсана говорит, что к ней приходили родители напавших на нее парней, которые сейчас сидят в СИЗО, и просили простить их сыновей.

В итоге девушка написала заявление против них.

Соавтор: Алина Калыкова