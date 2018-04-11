Пожар на золотоизвлекающей фабрике в Джалал-Абаде. Фото: Издание «Турмуш»
11 апреля неизвестные подожгли золотодобывающую фабрику «Джи Эл Макмал Девелопинг» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области. Причиной этому могло послужить опасения местных жителей того, что фабрика может нанести вред окружающей среде. Рассказываем историю конфликта.
Что случилось?
11 апреля неизвестные подожгли здания золотодобывающей фабрики «Джи Эл Макмал Девелопинг». По сообщению МВД, там должна была состоятся встреча местных жителей с межведомственной комиссией, однако еще до начала выступления комиссии собравшиеся «начали кидать камни» в их сторону.
После чего, они ворвались на территорию фабрики и подожгли строящиеся здания и технику. Вызванная на место пожарная машина не смогла подъехать к горящим зданиям из-за заблокированной дороги.
«Пожарному расчету просто не позволили потушить пожар, им не дали подъехать к месту пожара. Позднее возгорание потухло само по себе и пожарная машина уехала оттуда», — сказали в пресс-службе МЧС.
Правоохранительные органы сообщили, что ситуация стабилизирована, но в стычках пострадали трое милиционеров, стоявшие в оцеплении. Задержанных пока нет.
Издание 24.kg сообщило, что представители компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» потребуют возмещение ущерба за сгоревшие здания и «дорогостоящую» технику.
Премьер-министр Сапар Исаков на заседании фракции СДПК 11 апреля пообещал уволить акима Тогуз-Тороуского Тилека Идирисова за то, что он вовремя не принял меры для устранения конфликта.
История конфликта
Акции протеста в марте 2018 года в Казарме. Фото: Даниль Усманов
Жители села Казарман в феврале и марте 2018 года неоднократно выходили на акции протеста против строительства золотоизвлекающей фабрики. Они требовали у руководства компании показать им разрешительные документы на строительство и оценку возможного вреда окружающей среде.
Директор компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» Максат Жээналиев заявлял, что опасения местных жителей «беспочвенны», потому что они будут использовать «чистую технологию».
«Согласно технологии, мы не будем там перерабатывать руду. Мы будем перерабатывать только обогащенный концентрат. Это чистая технология, потому что переработка происходит в других местах. Сейчас концентрат вывозится за рубеж», — говорил Жээналиев.
Также он говорил о том, что за организацией митингов могут стоять люди с «корыстными интересами».
«Это организовали ребята, работающие на ЗИФе “Макмала”. Потому что у них есть свои интересы. Говорят, что они дали деньги населению, не понимающему, что к чему, и организовали их подвоз», — цитирует Жээналиева журналисты «Азаттыка».
Что предприняли власти?
Из-за митингов 10 марта представители госкомитета промышленности, энергетики и недропользования приостановили строительство фабрики.
По их словам, компании для возобновления строительства нужно получить положительные заключения экспертиз по охране недр и экологической безопасности и оценки воздействия на окружающую среду, после чего провести общественные слушания с участием госорганов и местных жителей.
О известно о месторождении Макмал?
Золоторудное месторождение Макмал начали разрабатывать в 1986 году и сегодня составляет 95 процентов бюджета Тогуз-Тороуского района.
В марте 2017 года глава «Кыргызалтына» Алмаз Алимбеков заявил, что с 2012 года комбинат «Макмалзолото» не приносило прибыли из-за того, запасы золота почти исчерпали себя.
В этом же году правительство нашло инвестора в лице китайского бизнесмена Яна Вэнхуна, основавший компанию «Джи Эл Макмал». В сентябре 2017 года компания начала строительство нового производственного объекта по переработке золотосодержащего сырья по всей республике и планировала закончить к лету 2018 года.
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