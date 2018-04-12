Freedom House: Показатели демократии в Кыргызстане ухудшились из-за админресурса на выборах и давления на СМИ

Международная правозащитная организация Freedom House оценила уровень демократии в 29 странах «переходного периода» по 7-балльной шкале. Кыргызстан получил 6,07 балла — это худший показатель страны за последние семь лет.

Freedom House выпустил исследование об уровне демократии в 29 странах за 2017 год. Туда вошли страны «переходного периода» из Центральной Азии и Центральной Европы — которые были частью СССР или находились под его влиянием. Страны оцениваются по шкале от 1 до 7 баллов, в которой 1 балл представляет самый высокий уровень демократии, а 7 баллов — самый низкий.

Правозащитники в своем исследовании использовали семь критериев, которым давали оценку — избирательный процесс, гражданское общество, независимые СМИ, национальное демократическое управление, местное демократическое управление, независимость системы юстиции и проблема коррупции.

Уровень демократии в Кыргызстане оценили в 6,07 баллов. В последние годы этот показатель был выше — в 2016 году правозащитники дали Кыргызстану 6 баллов, а в 2015 году — 5,89.

«2017 год был неоднозначным в плане перспектив для демократии в Кыргызстане. Страна стала свидетелем мирной передачи власти, а бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков избран пятым президентом Кыргызстана», — говорится в отчете Freedom House.

Тем не менее, по двум критериям — независимые СМИ и избирательный процесс — показатели Кыргызстана снизились.

«Оценка избирательного процесса снизилась из-за интенсивного использования административного ресурса в пользу назначенного преемника уходящего президента. Также власти лишили свободы и преследовали политических оппонентов президента до выборов. После выборов было возбуждено уголовное дело против проигравшего кандидата», — говорится в отчете.

Правозащитники организации снизили оценку по критерию «независимые СМИ» из-за судебных процессов против журналистов, «которые критиковали президента», и «закрытия оппозиционной телекомпании».

По мнению Freedom House, самый высокий уровень демократии из 29 стран в Эстонии (1,82), Латвии (2,07) и Словении (2,07), а самый низкий — в Азербайджане (6,93), Узбекистане (6,89) и Туркменистане (6,89). Казахстан получил 6,71 балла, а Россия — 6,61.

Выборы в Кыргызстане и преследование СМИ

Выборы президента Кыргызстана прошли 15 октября 2017 года — тогда выиграл кандидат от провластной Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков.

После президентских выборов генпрокуратура возбудила уголовное дело на главного оппонента Жээнбекова — Омурбека Бабанова. Его обвинили в «разжигании межнациональной вражды» из-за его выступления в Оше.

Через пять месяцев на него завели еще одно уголовное дело — Бабанова подозревают «в подготовке к захвату власти и организации массовых беспорядков».

Некоторые правозащитники и международные наблюдатели заявили, что во время выборов власти использовали админресурс, практиковали подкуп голосов и давление на избирателей.

Выборы президента проходили на фоне исков к СМИ от Алмазбека Атамбаева, который тогда был главой государства. Генпрокуратура подала многомиллионные иски против изданий «Заноза» и «Азаттык», чтобы защитить честь и достоинство Атамбаева.

Однако генпрокуратура отозвала два иска к «Азаттыку» после встречи Атамбаева с директором «Радио Свобода» Томасом Кентом. Радио «Азаттык» — это отделение «Радио Свобода» в Кыргызстане.

Однако «Заноза» проиграла в судах всех инстанций. Издание и его соучредители должны выплатить Атамбаеву 27 млн сомов.

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