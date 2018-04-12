Исаков уволил акима Тогуз-Тороуского района, где подожгли золотоизвлекающую фабрику

Премьер-министр Сапар Исаков отправил в отставку акима Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области Тилека Идрисова. Причиной увольнения стало то, что 11 апреля митингующие подожгли золотодобывающую фабрику «Джи Эл Макмал Девелопинг», а он не смог урегулировать конфликт.

Пресс-служба правительства сообщила, что Исаков подписал распоряжение об увольнении Идрисова 12-апреля.

«Я дал задание МВД. Все виновные будут наказаны. Так как перед законом, будь ты хоть премьер-министром, депутатом или простым гражданином, мы все равны. В конфликте, который возник в Тогуз-Тороуском районе, есть зачинщики», — заявил Исаков на заседании парламента 11 апреля.

МВД возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, путем поджога» и «Массовые беспорядки».

11 апреля неизвестные подожгли здания золотодобывающей фабрики «Джи Эл Макмал Девелопинг». В тот день должна была состоятся встреча местных жителей с межведомственной комиссией, однако еще до начала выступления комиссии собравшиеся устроили беспорядки.

Неизвестные ворвались на территорию фабрики и подожгли строящиеся здания и технику. Пожарная машина не смогла подъехать к горящим зданиям из-за заблокированной дороги.

История конфликта

Жители села Казарман в феврале и марте 2018 года неоднократно выходили на акции протеста против строительства золотоизвлекающей фабрики. Они требовали у руководства компании показать им разрешительные документы на строительство и оценку возможного вреда окружающей среде.

Директор компании «Джи Эл Макмал Девелопинг» Максат Жээналиев заявлял, что опасения местных жителей «беспочвенны», потому что они будут использовать «чистую технологию».

Из-за митингов 10 марта представители госкомитета промышленности, энергетики и недропользования приостановили строительство фабрики.

По их словам, компании для возобновления строительства нужно получить положительные заключения экспертиз по охране недр и экологической безопасности и оценки воздействия на окружающую среду, после чего провести общественные слушания с участием госорганов и местных жителей.

В сентябре 2017 года компания «Джи Эл Макмал Девелопинг» начала строительство нового производственного объекта по переработке золотосодержащего сырья по всей республике и планировала закончить к лету 2018 года.



По теме: