Воспитанники Беловодского детского дома. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

В конце марта четыре депутатки парламента предложили временно предоставлять служебные квартиры Жогорку Кенеша выпускникам детских домов. Объясняем, как это будет работать по задумке инициаторов, сколько таких квартир, и сколько жилья нужно выпускникам детдомов ежегодно.

Депутатки Гульшат Асылбаева, Алтынай Омурбекова, Айсулу Мамашева и Аида Касымалиева вынесли на общественное обсуждение проект поправок в закон «О служебном жилом доме».

В поправках говорится, что свободные служебные квартиры, находящиеся на балансе Жогорку Кенеша, будут временно передаваться выпускникам детских домов.

Авторы поправок признают, что по закону государство и так должно давать жилье детям, которые выпускаются из детдомов и не имеют родителей, но этого не происходит из-за нехватки денег.

Инициаторы обосновывают поправки тем, что у выпускников детдомов нет возможности взять кредит на покупку жилья, потому что «порой у них денег на еду нет, какие там выплаты по кредиту».

Для заселения в такую квартиру выпускник детского дома должен не иметь родителей и недвижимости, он сможет жить в ней до 25 лет, а после должен будет освободить место для других выпускников. За это время он должен или приобрести жилье, или найти работу, которая позволит ему снимать квартиру.

Выпускник детдома должен будет сам вовремя оплачивать коммунальные услуги.

О каких квартирах идет речь и сколько их?

Депутаты имеют в виду служебные квартиры, в которых раньше жили парламентарии. В 2015 году многие из депутатов отказались от этого жилья.

«[Есть] целый дом со служебными квартирами депутатов в центре города, которыми никто не пользуется. Есть также служебная квартира в микрорайоне “Аламедин-1”, которая вообще пустует на протяжении семи лет. Также никто не проживает еще в шести квартирах по городу. Жогорку Кенеш несет только расходы по коммунальным услугам», — говорится в справке-обосновании.

По словам Калипы Берикбаевой, помощницы Асылбаевой, пока неизвестно, сколько у парламента есть свободных служебных квартир.

«Сейчас Управление делами готовят список квартир, и точно сказать, сколько их всего пока нельзя», — сказала она в интервью журналисту Kloop.kg.

В Управлении делами Жогорку Кенеша отказались давать комментарии, а в пресс-службе парламента сообщили, что не все квартиры пустуют, но не смогли назвать точное количество занятых квартир.

В 2017 году депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина заявляла, что всего на балансе Жогорку Кенеша 37 служебных квартир. В госжилье проживают только 15 депутатов, остальными 22-мя служебными квартирами никто не пользуется. Но несмотря на то, что квартиры пустуют, коммунальные услуги приходится оплачивать из бюджета страны.

А государство должно давать жилье выпускникам детдомов?

В кыргызском Жилищном кодексе написано, что дети без родителей имеют право получить жилье без очереди после выпуска из детского дома.

Представитель общественного фонда «Защита прав детей-сирот» Игорь Беляев сказал в интервью Kloop.kg, что вопрос об отсутствии жилья для выпускников детдомов он поднимает более десяти лет.

По его словам, он выпустился из детдома в 2010 году и до сих пор не получил положенного ему по закону жилья.

Беляев утверждает, что за все время работы в правозащитной организации и мониторинга проблем выпускников детдомов «еще ни один из них» не получил жилье от государства.

«Мы только и слышим, как об этой проблеме говорят, но ничего не делают. Они ради шумихи поднимают этот вопрос перед парламентскими выборами, но как оставалась эта проблема, так она и будет», — сказал он.

По данным Министерства образования, в 2017 году из кыргызских интернатов выпустилось 148 детей, не имеющих родителей. Всем им по закону должны были предоставить жилье, но из-за отсутствия денег государство не обеспечило их квартирами.

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