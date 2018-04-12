Сборная Кыргызстана стала командой месяца в рейтинге ФИФА, поднявшись сразу на 40 строчек

Кыргызская сборная по футболу стала лучшей командой месяца в рейтинге Международной федерации футбола. Подопечные Александра Крестинина поднялись сразу на 40 позиций и заняли 75-е место, обновив свой рекорд. До этого кыргызская сборная поднималась только до 99-й строчки рейтинга.

В марте сборная впервые в истории завоевала путевку на Кубок Азии — главный турнир Азиатской футбольной конфедерации.

Победы в матчах отбора на континентальные соревнования (против Мьянмы и Индии) дали Кыргызстану сразу 424 очка и позволили занять 75-ю строчку.

Сборная поднялась сразу на 40 позиций, переместившись со 115-ой строчки, на которой располагалась в марте.

До апрельского рейтинга лучшим результатом сборной было 99-е место, которое команда заняла в октябре 2016 года.

Кыргызстан признается лучшей сборной месяца во второй раз в истории. Впервые это случилось в 2013 году, тоже в апреле. Тогда подопечные Сергея Дворянкова выиграли три матча отборочного раунда Кубка вызова АФК и поднялись на 59 строчек.

Хуже всех в апреле дела обстоят у сборной Гаити, которая опустилась сразу на 23 строчки.

В топ-5 рейтинга ФИФА без изменений. Германия первая, Бразилия на втором месте, Бельгия — на третьем. Следом идут Португалия и Аргентина.

Сборная Швейцарии занимает шестое место, Франция стала седьмой, Испания — восьмой, следом за ней расположилась сборная Чили. Десятку лучших замыкает команда Польши.

Рейтинг сборных ФИФА — система, позволяющая определить относительный показатель силы команды в текущий момент времени. Он обновляется каждый месяц.

Система начисления очков — нефиксированная и зависит от многих факторов: силы сборной-соперника, места в текущем рейтинге ФИФА, коэффициента важности матча и так далее.