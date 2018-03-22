СРОЧНО: Кыргызстан впервые прошел на чемпионат Азии по футболу

Сборная Кыргызстана обыграла соперников из Мьянмы со счетом 5:1 в матче отборочного раунда Кубка Азии-2019. Кыргызстанцы обеспечили себе второе место в группе А и впервые в истории вышли в финальную часть Кубка Азии.

Кубок Азии пройдет в начале следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Впервые в истории, в турнире смогут принять участие 24 команды. Победитель получит возможность сыграть на Кубке конфедераций-2021. Действующий чемпион Азии — сборная Австралии.

Из группы А обе путевки на первенство уже завоеваны Индией и Кыргызстаном.

Таблица:

Индия — 13 очков, 5 игр Кыргызстан — 10 очков, 5 игр Мьянма — 5 очков, 5 игр Макао — 0 очков, 5 игр.

Уже на пятой минуте встречи кыргызстанцы вели в счете 2:0. Ислам Шамшиев и Антон Землянухин ловко разобрались с защитой сборной Мьянмы и обеспечили команде комфортное преимущество на первых же минутах.

После столь бурного начала, к середине первого тайма игра успокоилась и остаток первой половину встречи прошел без забитых мячей. Хотя обе команды продолжали периодически атаковать.

На 63-й минуте встречи дубль оформил Антон Землянухин. Лучший бомбардир в истории сборной довел отрыв от соперника до трех мячей. А следом за ним забил Виталий Люкс, вышедший на замену Мирлану Мурзаеву — десятому номеру так и не удалось забить, несмотря на бесчисленное множество попыток.

При счете 4:0 кыргызстанцы явно расслабились. Защитники, до этого игравшие слаженно и исключительно аккуратно, замешкались при очередной атаке соперника и пропустили мяч от Куав Зин Хтета — 4:1.

Однако, несмотря на все попытки футболистов сборной Мьянмы сократить отставание в счете, окончательно судьбу матча решил Бекжан Сагынбаев. 5:1 — кыргызстанцы обыграли Мьянму и обеспечили себе место в финальной стадии Кубка Азии.

Кыргызстан 5 — 1 Мьянма

3’ Ислам Шамшиев

5’ 63’ Антон Землянухин

74’ Виталий Люкс

83’ Куав Зин Хтет

87’ Бекжан Сагынбаев

В предпоследнем матче отборочного этапа Кубка Азии-2019 кыргызстанцы разгромили соперников из Мьянмы со счетом 5:1.

Впереди встреча последнего тура отборочного этапа — против сборной Индии. Обе команды уже обеспечили себе место в финальной стадии первенства, так что никакого значения для турнирной таблицы и итогов этапа этот матч уже не имеет.

Встреча пройдет 27 марта в Бишкеке, на стадионе им. Долона Омурзакова. Матч начнется в 20:00 по бишкекскому времени.

Текстовая трансляция: