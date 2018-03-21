Одним кадром: Переполненные трибуны на финале соревнований по кок-бору

Финал посвященных Ноорузу соревнований по кок-бору прошел на бишкекском ипподроме «Ак-Кула» 21 марта. Его трибуны были переполнены, а зрители смотрели игру, даже сидя на деревьях.

Победителем финала стала команда «Ынтымак» из Таласской области. Она обыграла ошскую команду «Достук» со счетом 2:1.

Соревнования по кок-бору традиционно проводятся на бишкекском ипподроме каждый год в канун праздника Нооруз, а их финал всегда проходит 21 марта. В прошлом году в финальной игре встретились те же команды, но тогда победителем стали спортсмены «Достука».