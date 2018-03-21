Скандал с «Фэйсбуком» и Cambridge Analytica. Объясняем в трех абзацах

Исследователь из Кэмбриджа Александр Коган в 2014 году создал тест-приложение на определение личности на «Фэйсбуке». Этот тест брал согласие на сбор данных не только самих пользователей, но и их друзей — правила соцсети в то время позволяли это. В общей сложности тест прошли 270 тысяч человек, которые предоставили данные к 50 млн своих друзей. Затем Коган продал эти данные британской компании Cambridge Analytica, которая занимается анализом и маркетинговыми исследованиями.
Согласно показаниям бывшего сотрудника Cambridge Analytica Кристофера Вайли, компания использовала эти данные в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа — на основе собранной информации пользователям «Фэйсбука» показывали релевантную политическую рекламу, чтобы воздействовать на их выбор и убеждения. Считается, что британская компания помогла таким образом победить Трампу на выборах, но неизвестно, как сильно.
Скандал с Cambridge Analytica отразился и на «Фэйсбуке» — ситуация в целом подняла вопрос безопасности личных данных, что привело к потере $6 млрд из-за падения стоимости акций. В США и Великобритании начали расследование в отношении соцсети. В твиттере началась акция с призывом перестать пользоваться «Фэйсбуком» — акцию также поддержал со-основатель WhatsApp Брайан Эктон, чье приложение «Фэйсбук» приобрел за $16 млрд.
Сюжет Channel 4 о Cambridge Analytica (на английском):