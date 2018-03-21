Скандал с «Фэйсбуком» и Cambridge Analytica. Объясняем в трех абзацах

Исследователь из Кэмбриджа Александр Коган в 2014 году создал тест-приложение на определение личности на «Фэйсбуке». Этот тест брал согласие на сбор данных не только самих пользователей, но и их друзей — правила соцсети в то время позволяли это. В общей сложности тест прошли 270 тысяч человек, которые предоставили данные к 50 млн своих друзей. Затем Коган продал эти данные британской компании Cambridge Analytica, которая занимается анализом и маркетинговыми исследованиями.