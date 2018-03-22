ГКНБ обвинил экс-депутата Осмоналиева в получении взяток у абитуриентов

Госкомитет нацбезопасности обвинил экс-депутата и бывшего министра образования Каныбека Осмоналиева в получении взяток у абитуриентов медицинского факультета КРСУ. Сам Осмоналиев назвал дело против себя «политически мотивированным».

Пресс-служба ГКНБ сообщила Kloop.kg, что Осмоналиеву запретили выезжать за пределы Кыргызстана — представитель спецслужб заявил, что расследование доказало, что бывший депутат и министр образования брал взятки у абитуриентов за зачисление на медицинский факультет КРСУ.

«Дело направлено в генпрокуратуру для обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд», — сообщили в ГКНБ. Осмоналиеву предъявили обвинения по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки».

Сам Осмоналиев заявил изданию 24.kg, что считает дело против себя «политически мотивированным».

По его словам, дело было закрыто в 2015 году, а сейчас его возобновили только в отношении него, несмотря на то, что фигурантами дела также проходили ректор КРСУ Владимир Нифадьев и экс-министр образования Канат Сыдыков.

«Но сейчас к ним претензий не имеют. Я думал, что и меня трогать не будут. Но АКС ГКНБ передал это дело в Генеральную прокуратуру, и с меня взяли подписку о невыезде. Я это называю политически мотивированным делом», — сказал Осмоналиев.

Генпрокуратура возбудила дело против Осмоналиева в 2014 году по обвинениям в «незаконном зачислении студентов в вуз» и «вымогательстве взятки».

По версии следствия, экс-депутат получил $14 тысяч от родителей 27 абитуриентов за их зачисление в КРСУ.

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