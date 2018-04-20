И.о. премьер-министра Сапар Исаков дал интервью телеканалу «Апрель» после того, как парламент отправил его в отставку. Рассказываем, как Исаков отреагировал на решение об отставке и критику его работы.
Правительство Исакова отправили в отставку 19 апреля — сперва парламент выразил вотум недоверия, а затем президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке кабинета министров.
Сам Исаков не смог выступить в парламенте, хотя направлял просьбу спикеру. Против него проголосовал 101 депутат, среди которых были даже его однопартийцы из СДПК.
Вечером 19 апреля Исаков дал интервью телеканалу «Апрель», в котором раскритиковал решение об отставке его правительства. Приводим главные цитаты из выступления и.о. премьер-министра.
О депутатах: «Парламент превращается в труп»
Исаков был расстроен решением парламента о его отставке, потому что до этого несколько комитетов и фракций одобрили отчет правительства за 2017 год. Он назвал это «абсолютной беспринципностью со стороны депутатов».
«Я считаю, у каждого человека и политика должен быть свой принцип. Если он высказывает свою позицию и придерживается ее, перспективный политик или партия должна придерживаться этой позиции до конца […] Видимо, наш парламент превращается в политический труп. Видимо, параламент показывает свое несостоятельность», — сказал Исаков.
По словам и.о. премьер-министра, депутаты просили его устраивать на работу знакомых. «Я наверное не понравился тем, что многие просьбы я отклонял. Если человек не соответствует этой позиции, как он может работать и какую пользу он может принести стране?» — сказал он.
Об аварии на ТЭЦ Бишкека
Исаков сказал, что ему нечего боятся из-за аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека — он признал, что готов нести «моральную ответственность», но не готов «брать на себя груз ошибок предыдущих премьер-министров». По словам Исакова, когда он возглавил правительство, подготовительные работы к отопительному сезону уже завершились.
«Я абсолютно спокоен. Меня так родители воспитали. Я иду по этой жизни ровно. Папа говорил мне: “Балам, никогда не делай плохого людям и не лезь в чужой карман”. […] Ко мне не прилипнет грязь, потому что я не совершал ничего плохого», — сказал он.
Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января и совпала с аномальными холодами в Бишкеке, практически оставив горожан без отопления. Восстановить теплоснабжение удалось через неделю.
«Все путают новый и старый ТЭЦ. […] Авария произошла на старой, где не проходили профилактические работы. Но на новой ТЭЦ все, как в аптеке, там все работает. Если не было новых котлоагрегатов, новой ТЭЦ, тогда был бы коллапс в городе. Все тепломагистрали пришлось бы выкапывать, ломать асфальт и все дороги в Бишкеке. Новые котлоагрегаты помогли вырулить из той ситуации», — сказал он.
Об увольнении Калиева: «Он опустил руки»
Исаков заявил, что уволил председателя Нацэнергоходинга Айбека Калиева, потому что тот «опустил руки». «Я его освободил [от должности], потому что он опустил руки. […] Мне надо было освободить его, когда он пришел со своим заявлением», — сказал он.
Сейчас Калиев заключен в СИЗО ГКНБ — его арестовали 18 апреля по делу о коррупции во время модернизации ТЭЦ — часть станции обновили за $386 млн кредитных средств от Китая.
«Айбек Калиев, это мое личное мнение, чистый парень, который не занимался коррупцией, который все свои усилия тратил на работу. Например, на Токтогульской ГЭС проводили большой тендер под руководством Всемирного банка, и в процессе проведения тендеров команда Калиева сэкономила более $100 млн. Я тогда зауважал его, значит, он — чистый парень и не коррупционер», — сказал Исаков.
Об увольнении «Райыма-миллиона»
Исаков сказал, что в бюджете был зафиксирован профицит благодаря увольнениям в Таможенной службе — почти 200 человек были уволены, среди которых был также зампредседателя Райым Матраимов.
«Мы стали убирать таких людей, как Райым-миллион. И тот же Райым-миллион, который, видимо, не может меня простить. И думаю все беды оттуда. Мы наступили на место, где можно было заработать очень много денег. Например, за три месяца таможня получает сверх плана около 2 млрд сомов», — заявил Исаков.
По его мнению, если провести реформы в каждом ведомстве, то можно «вытащить те запасы, которые там имеются».
О назначении Суюмбаева в финпол
Исаков сказал, что назначил Болота Суюмбаева на пост главы финансовой полиции из-за того, что у того «есть практика и он работал со следственными органами». Суюмбаев — бывший телохранитель экс-президента Алмазбека Атамбаева.
«Почему я попросил Болота Тураровича поработать? Я не вижу в этом человеке ничего плохого. У него есть практика, он работал со следственными органами. Я думаю, нужно человека проверить работой. Если он ее потянет, то это хорошо, если не тянет – то нужно снять с должности. Но я знаю, Болот Турарович потянет», – сказал Исаков.
Назначение Суюмбаева на этот пост, по словам депутатов, стало одной из причин отставки правительства Исакова. Ранее Суюмбаева отправил в отставку с поста замглавы ГКНБ президент Сооронбай Жээнбеков.
«Во-первых, [президент] Сооронбай Шарипович не убирал Болота Тураровича. Он сам написал заявление и ушел. Насколько мне известно, у Сооронбая Шариповича и Болота Тураровича хорошие отношения, много лет они были сопартийцами. Со стороны Сооронбая Шариповича нет никакой агрессии к Болоту Тураровичу, у них хорошие взаимоотношения», — сказал он.
О проекте «Таза Коом» и 40 шагах
Часть интервью Исакова была посвящена достижениям его правительства по воплощению программы «Таза коом». Он заявил, что правительство запустило портал «Тундук», который поможет искоренить коррупцию в госорганах.
«Эта такая система — блокчейн, которая управляет государственной махиной очень прозрачно. […] Эта система генерирует и отслеживает правильность работы госорганов. И любые махинации, которые захочет сделать госслужащий, будут записаны в “Тундуке”», — сказал он.
По словам Исакова, правительство также собирается ввести электронную книгу учета преступлений.
«Когда мы введем “Электронный КУП”, следователь уже не сможет исключить или загладить дело. И будет мощный общественный контроль. [Граждане] имеют право заходить в эту систему и смотреть, на какой стадии находится это дело, какое решение принял суд первой инстанции», — сказал Исаков.