Исаков был расстроен решением парламента о его отставке, потому что до этого несколько комитетов и фракций одобрили отчет правительства за 2017 год. Он назвал это «абсолютной беспринципностью со стороны депутатов».

«Я считаю, у каждого человека и политика должен быть свой принцип. Если он высказывает свою позицию и придерживается ее, перспективный политик или партия должна придерживаться этой позиции до конца […] Видимо, наш парламент превращается в политический труп. Видимо, параламент показывает свое несостоятельность», — сказал Исаков.

По словам и.о. премьер-министра, депутаты просили его устраивать на работу знакомых. «Я наверное не понравился тем, что многие просьбы я отклонял. Если человек не соответствует этой позиции, как он может работать и какую пользу он может принести стране?» — сказал он.