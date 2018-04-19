Фракция СДПК одобрила кандидатуру Абылгазиева на пост премьер-министра

Парламентская фракция СДПК одобрила назначение Мухаммедкалыя Абылгазиева на пост главы правительства. 19 апреля парламент выразил вотум недоверия кабинету министров во главе с Сапаром Исаковым, и в этот же день президент отправил правительство в отставку.

Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов сообщил, что социал-демократы одобрили кандидатуру Абылгазиева на пост премьер-министра.

«Мы направим письмо спикеру, чтобы [20 апреля] созвать внеочередное заседание парламента и утвердить его кандидатуру», — сказал он.

Несколько кыргызских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что парламентская коалиция большинства уже одобрила кандидатуру Абылгазиева. Однако депутат от СДПК Дастан Бекешев заявил, что «юридически» такого решения еще нет.

«Сегодня было заседание коалиции большинства, но там только приняли фракцию “Республику — Ата Журт” [в коалицию] и не было решения о выдвижении [Абылгазиева]. И юридически это еще оформить нужно, хотя бы формально какое-то заседание должно быть», — сказал Бекешев Kloop.kg.

Депутат от фракции «Бир Бол», которая входит в парламентскую коалицию большинства, Акылбек Жапаров сказал, что он не против кандидатуры Абылгазиева на пост премьер-министра.

«Я надеюсь, что с приходом Мухаммедкалыя Абылгазиева будет совместная работа президента, парламента и правительства, что необходимо для устойчивости самого правительства, для проведения экономических реформ», — сказал Жапаров.

Сейчас Абылгазиев возглавляет администрацию президента Сооронбая Жээнбекова. Утром 19 апреля парламентарии выразили вотум недоверия кабинету министров во главе с Сапаром Исаковым: «за» проголосовал 101 депутат, «против» — 5. Спустя несколько часов Жээнбеков подписал указ об отставке правительства.

Сапар Исаков был доверенным лицом экс-президента Алмазбека Атамбаева и его отставка может означать ухудшение отношений между Жээнбековым и Атамбаевым. Также за отставку Исакова проголосовали и депутаты фракции СДПК — партии, которую возглавляет Атамбаев.

В марте 2018 году Жээнбеков назначил Абылгазиева главой своего аппарата вместо ушедшего Фарида Ниязова. Абылгазиев год занимал пост вице-премьера, когда Жээнбеков возглавлял правительство. До этого он в течение 13 лет занимал разные должности в Социальном фонде.