Белизгейт: Депутаты «Ата Мекена» проиграли суд главе ГКНБ

Депутаты фракции «Ата Мекен» Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов и экс-депутат Омурбек Текебаев проиграли суд главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву и экс-руководителю аппарата президента Алмазу Усенову. «Ата Мекен» подал на них в суд из-за заявлений Сегизбаева и Усенова о заинтересованности депутатов в продаже акций «Мегакома» в 2010 году.

Первомайский суд Бишкека 17 октября 2017 не признал Сегизбаева и Усенова виновными в распространении ложной информации о депутатах «Ата Мекена» — об этом журналистам Kloop.kg сообщила юрист партии Таалайгуль Токтакунова.

По её словам, суд проходил без участия представителей «Ата Мекена».

«Нам в конце прошлой недели сообщил секретарь Первомайского суда о решении. Но мы не знаем, когда прошло заседание, и мы пока не получили копии решения суда», — сказала она.

Три депутата «Ата Мекена» подали в суд на Сегизбаева и Усенова в середине марта 2017 года из-за распространения документов, которые якобы пришли из государства Белиз.

Согласно этим документам, Омурбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова якобы были заинтересованы в продаже акций «Мегакома» в 2010 году. Тогда парламентарии опровергали подлинность документов из Белиза.

Текебаев требовал компенсацию за нанесенный ему моральный ущерб в размере 60 млн сомов. Шыкмаматов и Салянова на компенсацию не претендовали.

Парламентарии потребовали, чтобы Усенов и Сегизбаев опровергли заявления о заинтересованности их в продаже «Мегакома».

Белизгейт

Глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев предоставил 14 ноября Алмазбеку Атамбаеву, который был на тот момент президентом, трастовые документы белизской компании Wrobel&Co.

По словам Сегизбаева, документы были получены им из официальных органов Белиза и содержат информацию об офшорной компании Southfield Management Inc., предположительно принадлежавшей сыну свергнутого президента Курманбека Бакиева Максиму.

В 2012 году компания владела более 50 процентами акций сотового оператора «Мегаком» и планировала продать их за сумму более чем 50 миллионов долларов США.

Согласно документам, Текебаеву, Саляновой и Шыкмаматову принадлежали 22 процента акций компании, и они также могли получить выручку от продажи акций «Мегакома».

Но Southfield Management Inc. не удалось продать акции «Мегакома», потому что их конфисковали в пользу государства.

Дело о документах из Белиза было первым в отношении трех депутатов, которые активно критиковали Атамбаева. Атамекеновцы выступали против поправок в Конституцию, которые предложил Атамбаев.

Позже на всех трех депутатов завели уголовные дела и вынесли обвинительные приговоры. Сейчас Текебаев отбывает наказание в колонии, а по делам Саляновой и Шыкмаматова судебные разбирательства пока не завершились.

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