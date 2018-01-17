Суд обязал активиста извиниться в фейсбуке перед депутатом

Верховный суд обязал активиста Мавляна Аскарбекова извиниться перед депутатом СДПК Дастаном Бекешевым и написать опровержение своего поста в фейсбуке. Аскарбеков до этого обвинил Бекешева в том, что он «творит правовой беспредел» в обществе слепых и глухих.

Со слов Бекешева, Верховный суд вынес своё постановление 17 января. Однако сам Аскарбеков говорит, что не присутствовал на заседании и не получил судебное решение.

Бекешев сказал журналисту Kloop.kg, что постановление суда обязывает Аскарбекова извиниться перед ним на своей странице в фейсбуке, при этом сделать этот пост публичным, а не «для друзей».

«Верховный суд вынес справедливое решение. Я денег с него [Аскарбекова] не просил, попросил извиниться публично. Он этого не сделал. Теперь по решению высшей инстанции Аскарбеков обязан извиниться публично», — сказал депутат.

Сам Аскарбеков сказал журналисту Kloop.kg, что исполнял решение суда и извинялся перед Бекешевым на фейсбуке — правда, он признал, что закрыл свой пост для друзей.

Активист считает, что на Верховный суд было оказано «давление» со стороны депутата.

«Это просто нонсенс. Верховный суд не мог вынести такое решение. Он мог только проверить, были ли нарушены права истца в первой и второй инстанциях, а таких нарушений не было», — сказал Аскарбеков.

Суд между депутатом и активистом

Дастан Бекешев подал в суд на Мавляна Аскарбекова летом 2017 года.

Депутат посчитал оскорбительными пост активиста в фейсбуке, в котором Аскарбеков указывал, что «Бекешев со своими родными братьями вмешиваются, запугивают, унижают и творят правовой беспредел» в обществе слепых и глухих.

Октябрьский райсуд Бишкека признал Аскарбекова виновным в оскорблении чести и достоинства Бекешева 5 января 2017 года.

Суд постановил, что Аскарбеков должен написать опровержение в фейсбуке и выплатить госпошлину в 700 сомов.