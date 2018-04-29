Главой ГСБЭП назначили 52-летнего Бакира Таирова. Новый глава финансовой полиции всю жизнь проработал в органах правопорядка.

Свою карьеру в милиции он начал в 1990-х: сначала был участковым в одном из ошских ОВД, после работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями в ОВД Ноокатского района Ошской области. В 1999 перешел в аналогичный отдел межрегионального управления МВД по Ошской и Джалал-Абадской областям.

Уже в 2000 году из отдела по борьбе с экономическими преступлениями Таиров перешел в Главное управление по борьбе с оргпреступностью и бандитизмом по Джалал-Абадской области. Год спустя снова начал работу в отделе по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Оша, а в 2003 году перешел в УВД Оша.

В 2004 году Таиров начал работу в Главном управлении по борьбе с должностными преступлениями Министерства внутренних дел в Бишкеке, но в 2006 году снова был переведен в Ош в Службу финансовой безопасности.

В 2007 году вернулся в Бишкек, чтобы возглавить отдел по борьбе с налоговыми и финансовыми правонарушениями в финполе, и рос по карьерной лестнице. Уже в 2008 году он возглавил южное межрегиональное управления финансовой полиции.

В 2010-х работал в отделе по защите финансовой и банковской сферы, управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией на юге Кыргызстана и управлении по пресечению незаконного финансирования.

До назначения на должность главы финансовой полиции был начальником Управления внутренних дел на транспорте.

В финполе Таиров сменил бывшего зампреда ГКНБ Болота Суюбаева, возглавлявшего ведомство всего 10 дней.

Заместителем Таирова назначили Эмиля Жамгырчиева.