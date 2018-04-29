Коротко:

Международные правозащитники и исследователи из российской и центральноазиатских академий наук изучили причины радикализации мигрантов из Центральной Азии, живущих и работающих в России. Они опросили трудовых мигрантов в 13 российских городах.

В исследовании приняли участие и кыргызские специалисты, которые опросили больше 80 выходцев из Кыргызстана.

Исследование показало, что признаков «повышенной восприимчивости» к радикализации у мигрантов из Центральной Азии нет. Но, тем не менее, юридические и экономические проблемы, возникающие у мигрантов, могут привести к их маргинализации, после чего ими могут заинтересоваться вербовщики в экстремистские организации.

Наиболее восприимчивыми к экстремизму назвали молодых, одиноких и необразованных людей.