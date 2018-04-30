ОБСЕ считает, что ситуация со свободой слова в Кыргызстане улучшилась

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что в Кыргызстане произошли «позитивные изменения» для свободы слова. Причина — отказ президента Жээнбекова требовать по 5 млн сомов компенсации с журналиста Кабая Карабекова и издания 24.kg. Также ОБСЕ считает «позитивной тенденцией» закрытие уголовного дела против журналистки Эльнуры Алкановой.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал отказ Жээнбекова от финансовых претензий к Карабекову и изданию 24.kg «важным примером для государственных чиновников».

Также Дезир заявил, что «приветствует» прекращение уголовного дела против журналистки Эльнуры Алкановой, которую обвиняли в «разглашении банковской тайны».

«Важно, чтобы эта позитивная тенденция продолжалась, поскольку еще многое предстоит сделать для обеспечения свободы СМИ в стране», — сказал Дезир.

Дезир призвал власти Кыргызстана отказаться от финансовых претензий к изданию «Заноза» и его соучредителям Дине Масловой и Нарыну Айыпу.

«Я призываю власти Кыргызстана сделать еще один шаг и отказаться от финансовых претензий к изданию “Заноза”, поскольку чрезмерные убытки в исках о диффамации оказывают негативное влияние на свободу СМИ», — считает Дезир.

Иски против СМИ

В 2017 году Алмазбек Атамбаев, который занимал пост президента, выиграл пять исков против издания «Заноза», его соучредителей Дины Масловой и Нарына Айыпа, а также правозащитницы Чолпон Джакуповой. Суд признал их виновными в «оскорблении чести и достоинства» президента, теперь ответчики должны Атамбаеву 30 млн сомов.

Сооронбай Жээнбеков, еще будучи кандидатом на пост президента, подал в суд на издание 24.kg и журналиста Кабая Карабекова из-за статьи, где говорилось о «…тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями».

Впоследствии он выиграл суд против издания и Карабекова — ответчики должны были выплатить ему по 5 млн сомов. После того, как издание и журналист выпустили опровержение, Жээнбеков отказался от финансовых претензий.

Еще одно дело власти возбудили против журналистки Эльнуры Алкановой в декабре 2017 года. Финпол обвинил Алканову в том, что она в своем расследовании о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус» разгласила банковскую тайну «БТА Банка». В апреле 2018 года финпол прекратил уголовное дело в отношении журналистки.

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