Депутат Шадиев «уехал» из Кыргызстана, где на него завели уголовное дело. ГКНБ это отрицает

Помощник парламентария от фракции «Бир Бол» Аскарбека Шадиева сказал, что тот выехал за границу, чтобы сделать операцию на сердце. Однако в Госкомитете нацбезопасности это отрицают. Генпрокуратура возбудила уголовное дело на Шадиева из-за злоупотребления полномочиями — под его руководством были «присвоены» два миллиона сомов из госбюджета под видом премии имени Чингиза Айтматова.

Помощник депутата Айбек Эрмеков сообщил изданию «Азаттык», что Шадиев выехал из Кыргызстана 27 апреля для проведения операции на сердце. Однако он не уточнил, в какую именно страну уехал депутат, но сказал, что Шадиев вернется в Кыргызстан после операции.

По словам Эрмекова, Шадиев уже на протяжении пяти лет стоит на учете из-за болезни сердца.

Журналистам Kloop.kg не удалось связаться с генпрокуратурой на момент написания материала, поэтому неизвестно, находится ли Шадиев под подпиской о невыезде.

Однако в Госкомитете нацбезопасности отрицают, что Шадиев пересекал границу Кыргызстана.

Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Шадиева 28 апреля — его завели по статье «Злоупотребление полномочиями».

По версии следствия, в 2017 году завотделом парламентского комитета по международным делам Арсен Закиров «присвоил» два миллиона сомов, которые выделялись на премию Чингиза Айтматова. Следователи считают, что Шадиев, будучи главой комитета, подписал документы о выделении денег, «заведомо зная», что премию не будут присуждать.

Против Закирова возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов». Сейчас он находится в СИЗО ГКНБ.

В апреле 2018 года Шадиев покинул пост первого вице-премьер-министра для обеспечения «справедливого и объективного расследования» по этому делу.

Он был первым кыргызским чиновником, который совмещал должности депутата парламента и члена правительства.