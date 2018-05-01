Никол Пашинян

Армянский парламент не поддержал кандидата от оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна на пост главы правительства. Пашинян возглавлял многотысячные демонстрации против предыдущего премьер-министра Сержа Саргсяна, после которых тот ушел в отставку.

Против Пашиняна проголосовали 55 депутатов, за – 45. Для победы ему нужно было набрать 53 голоса — Пашиняну не хватило шесть голосов от правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Фракция РПА, которой принадлежит большинство голосов в парламенте, заявила, что не будет голосовать за Пашиняна.

Другие партии высказались в поддержку оппозиционного лидера. Фракция «Дашнакцутюн», ранее входившая в коалицию с Республиканской партией, потребовала от одного из своих депутатов досрочно сложить депутатский мандат из-за того, что он он отказался голосовать за Пашиняна.

Утром 1 мая Пашинян заявил, что РПА «решила провалить выборы премьера». По его данным, ночью представители партии во главе с ушедшим в отставку премьер-министром Сержем Саргсяном встретились и договорились «остаться у власти и потом провести парламентские выборы».

Сторонники Пашиняна весь день находились на центральной площади Еревана, пока шло голосование — к этому он сам призвал их.

Он распустил митингующих перед этим призвав их блокировать дороги с утра 2 мая.

«Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», — заявил Пашинян.

Пашинян был единственным кандидатом на пост армянского премьера. Другие фракции, в частности РПА решили не выдвигать своего кандидата.

Протесты в Армении

Никол Пашинян возглавлял многотысячные протесты, которые начались в стране 13 апреля. Оппозиция выступала против назначения на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который до этого в течение 10 лет был президентом Армении.

Саргсян в конце своего второго президентского срока провел конституционную реформу, изменив систему власти с полупрезидентской на парламентскую. Полномочия президента ограничили и перераспределили в пользу премьер-министра, который выдвигается от партии или коалиции партий, получившей большинство на выборах. На международной арене Армению также теперь представляет премьер, а президента страны избирает парламент.

Несмотря на протесты, парламент избрал главой правительства Сержа Саргсяна — тогда Никол Пашинян заявил о том, что протесты будут продолжаться и назвал их «бархатной революцией».

22 апреля власти Армении попытались провести переговоры с оппозицией. Премьер-министр Серж Саргсян встретился с лидером протестного движения Пашиняном в гостинице «Марриотт Армения». Однако встреча продлилась всего несколько минут.

Пашинян во время встречи заявил, что «речь идет не о диалоге, а речь идет исключительно о вашей [Саргсяна] отставке». Премьер-министр сказал, что требования Пашиняна — «шантаж государства» и ушел из отеля.

Генпрокуратура Армении в этот же день возбудила на Пашиняна уголовное дело по факту массовых беспорядков, и его задержали.

Серж Саргсян

Однако уже на следующий день, 23 апреля, Пашиняна отпустили, а Серж Саргсян подал в отставку. Несмотря на это, оппозиция продолжила акции протеста, требуя перевыборов парламента, который ранее избрал Саргсяна премьер-министром.

Также Пашинян заявил, что парламент должен утвердить его кандидатуру на пост главы правительства.

«Народ выдвинул мою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Если парламентские фракции не изберут меня, то не изберут никого. В день выборов премьера мы соберем весь народ Армении на площадях. Пусть попробуют не выполнить волю народа», — заявил Пашинян.