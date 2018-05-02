Никол Пашинян во время протестов в Ереване. Фото: Асатур Есаянц / Sputnik

Армянский парламент проголосовал против назначения оппозиционера Никола Пашиняна на пост премьер-министра. После этого он призвал к «тотальной забастовке» и заявил, что движение оппозиции «не может не завершиться победой». Именно Пашинян возглавлял многотысячные демонстрации против предыдущего премьер-министра Сержа Саргсяна, после которых тот ушел в отставку.

Что произошло?

Армянский парламент 1 мая проголосовал против назначения Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Лидер протестов против власти бывшего армянского президента Пашинян был единственным кандидатом на пост главы кабмина.

Пашиняну не хватило для победы восьми голосов — за него проголосовали 45 депутатов из 100. Правящая Республиканская партия Армении (РПА), имеющая большинство голосов в парламенте, проголосовала против Пашиняна, заявив, что он их «не убедил».

Во время голосования три фракции поддержали Пашиняна, в том числе и «Елк» — оппозиционная фракция, которую он возглавляет и которая и предложила его кандидатуру на пост премьера. На центральной площади Еревана тысячи сторонников оппозиции ждали результатов выборов.

Почему за этим интересно следить?

За несколько дней Никол Пашинян из лидера оппозиции сначала превратился в человека, который добился отставки Сержа Саргсяна, бессменного лидера Армении на протяжении 10 лет, а после — в единственного кандидата на пост премьера.

Результат голосования депутатов был довольно неожиданным — многие эксперты прогнозировали победу Пашиняна на выборах. По мнению политтехнолога Карена Кочаряна, РПА должна была допустить Пашиняна на пост премьера, сохранив для себя большинство мест в парламенте.

Заседание парламента Армении. Фото: Асатур Есаянц / Sputnik

За день до выборов Пашинян провел переговоры с депутатами РПА, на которых обсуждалась его позиция о членстве Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Пашинян вместе со своей фракцией «Елк» в свое время выступал против членства Армении в ЕАЭС, и «Елк» даже организовывала слушания по вопросу выхода из объединения.

На встрече с РПА Пашинян неоднократно заверял депутатов правящей партии, что не будет поднимать вопрос о выходе из ЕАЭС во время своего премьерства.

Накануне голосования депутатов Пашинян вел себя достаточно самоуверенно и даже вызывающе. «Проблема в том, хотите ли вы победы народа или нет. Вы сами знаете, что не сможете остановить эту победу», — говорил он депутатам.

Он заявлял, что на пост премьер-министра его выдвинул сам армянский народ.

«Если парламентские фракции не изберут меня, то не изберут никого.[…] Пусть попробуют не выполнить волю народа», — говорил Пашинян.

Перед началом голосования Пашинян обвинил РПА в сговоре с ушедшим в отставку премьер-министром Сержем Саргсяном и заявил, что они хотят «остаться у власти и потом провести парламентские выборы».

Как оппозиция отреагировала на проигрыш Пашиняна?

Сразу после голосования парламента Пашинян выступил перед своими сторонниками на центральной площади Еревана и призвал к «тотальной забастовке» — блокировать дороги, аэропорты и железные дороги.

«Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», — заявил Пашинян.

Протесты в Ереване. Фото: Photolure

2 мая «Спутник Армения» сообщил, что движение в Ереване «парализовано». Демонстранты заблокировали городские улицы, трассу в ереванский аэропорт, городское метро и железнодорожные пути.

Что теперь будет?

По конституции Армении, следующее рассмотрение кандидата на пост премьер-министра должно пройти 8 мая. Оппозиционная фракция «Елк» может снова выдвинут Пашиняна на эту должность.

Если же и вторая попытка не приведет к успеху, президент должен будет отправить парламент в отставку и назначить досрочные выборы.

Протесты в Ереване.

Протесты в Армении

Никол Пашинян 13 апреля возглавил многотысячные протесты в Ереване. Оппозиция выступала против назначения на пост премьер-министра Сержа Саргсяна, который до этого в течение 10 лет был президентом Армении.

Саргсян в конце своего второго президентского срока провел конституционную реформу, изменив систему власти с полупрезидентской на парламентскую. Таким образом, многие полномочия президента перешли премьер-министру, который выдвигается от партии или коалиции партий в парламенте.

Несмотря на протесты, парламент избрал главой правительства Сержа Саргсяна — тогда Никол Пашинян заявил о том, что протесты будут продолжаться и назвал их «бархатной революцией».

На фоне протестов 23 апреля Серж Саргсян ушел в отставку. Несмотря на это, оппозиция продолжила акции протеста, требуя перевыборов парламента, который ранее избрал Саргсяна премьер-министром.