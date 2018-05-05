Минтранс потратил почти 20 млн сомов на нерабочий софт для ветеринарной службы. Возбуждено дело

Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за покупки министерством транспорта неработающей программы за 19,2 млн сомов. Программа должна была отслеживать наличие ветеринарных сертификатов у продукции и облегчить получение электронных документов, но так и не заработала, потому что не соответствует стандартам ЕАЭС.

По информации Генпрокуратуры, Минтранс в 2016 году без проведения тендера заключил договор на разработку программного обеспечения для Госветинспекции.

Министерство транспорта выделило на создание программы более 21 млн сомов. Программу разрабатывали в рамках «Дорожной карты» по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС.

В декабре 2016 года Минтранс принял у разработчика программу и перечислил ему более 19 млн сомов.

Но, по информации генпрокуратуры, программа не соответствует стандартам ЕАЭС и потому так и не использовалась — из-за этого Госветинспекция не может прослеживать электронные версии сертификатов и объединить свою систему с информационными системами в сфере ветконтроля стран ЕАЭС.

Что это за программа?

В сентябре 2016 года Госветинспекция заявила, что завершила работу по созданию автоматизированной информационной системы (АОС) оформления ветеринарной документации.

В пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи сообщили журналисту Kloop.kg, что информационная система должна была предоставить доступ к системам стран-участниц ЕАЭС в сфере фитосанитарной и ветеринарной безопасности.

«Эта система разрабатывалась для госорганов, чтобы они могли отслеживать сертификаты той продукции, которая, например, ввозилась бы в нашу страну со стороны Казахстана, России. Чтобы они могли проследить, есть ли у этих продуктов сертификаты», — сказали в пресс-службе.

Эта система также позволяла бы предпринимателям из Кыргызстана, которые отправляют продукцию в страны ЕАЭС, получать сертификаты, разрешения и другие документы в электронном виде.

Другие страны, имея доступ к кыргызской системе, также могли бы отслеживать выданные сертификаты и другие документы.

Почему система не работает?

Директор Госветинспекции Калысбек Жумаканов говорит, что для того, чтобы работать с программой, в нее нужно внести изменения.

«Компания разработала программу в соответствии с техзаданием. Жизнь меняется, ветеринарные формы, сертификаты меняются, каждый раз вносятся изменения, дополнения в техрегламенты. Мы начали использовать эту программу, но нужно было внести дополнения. А для этого следовало доработать программу через исходный код. Но компания не дает исходный код», — сказал Жумаканов в интервью Kloop.kg.

Он утверждает, что разработчик не хочет передавать исходный код, потому что министерство транспорта не рассчиталось с ним до конца.

«Сейчас минтранс и эта компания судятся. Мы сами можем доработать эту программу, но мы боимся это делать, потому что компания может подать на нас в суд за то, что мы вторгаемся на чужой труд. Сейчас мы используем эту программу только внутри республики, а в перспективе нужно интегрировать ее с подобными программами Казахстана, России. У нас будет единая программа. А для этого нужен ключ, исходный код», — заявил он.

Жумаканов считает, что госветинспекиция в этом деле — «потерпевшая сторона». «Мы не участвовали в договоре, разработке техзадания, не можем получить свою продукцию, предназначенной инспекции», — сказал он.

Министерство транспорта отказалось комментировать ситуацию журналистам Kloop.kg, сославшись на то, что идет следствие.

Что за компания разработала систему?

Согласно плану действий правительства по реализации программы «Доверие и единство» на 2016 год, информационную систему для госветинспекции разработала российская компания «Сигма».

Компания должна была разработать аналог автоматизированной информационной системы «Аргус» или «Меркурий», которые использует в своей работе Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору — Россельхознадзор.

Обе программы служат для автоматизации рассмотрения заявок на ввоз, вывоз или транзит животных, продуктов и сырья животного происхождения, а также выдачи разрешений или отказов со стороны Россельхознадзора.

Выписка из российского реестра юридических лиц показала, что компания «Сигма» зарегистрирована в декабре 2003 года в городе Петрозаводск Республики Карелия. Компания занимается разработкой программного обеспечения, консультативной работой в области компьютерных технологий и обработкой данных.

Учредитель «Сигмы» Роман Блинов также руководил проектом «Электронная ветеринарная сертификация» компании «АСБК», среди клиентов которого был Россельхознадзор.

