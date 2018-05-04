Кубок Азии по футболу 2019: Кыргызстан сыграет с Южной Кореей, Китаем и Филиппинами

Сборная Кыргызстана по футболу попала в группу “C” и встретится в финальной стадии Кубка Азии 2019 года с командами из Южной Кореи, Китая и Филиппин. Первая игра турнира между командами из этой группы пройдет 7 января.

Финальная часть Кубка Азии-2019 пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. В групповом этапе турнира примет участие рекордное количество сборных — 24 команды.

Кыргызстан на первенстве сыграет впервые в истории. Путевку на турнир подопечные Александра Крестинина завоевали в отборочном этапе.

Состав группы “C”:



Соперники кыргызской команды по группе из Южной Кореи сыграют на Кубке Азии в 13-й раз в истории. Дважды “азиатские тигры” становились чемпионами континента — в 1956-м и 1960 годах. Помимо этого, команда стала бронзовым призером на домашнем Чемпионате мира по футболу в 2002 году.

Сборная Китая, хоть и не завоевывала титула, но дважды выходила в финал и становилась серебряным призером (в 1984-м и 2004 годах). Этот Кубок Азии станет для команды из Поднебесной одиннадцатым в истории.

Сборная Филиппин сыграет на азиатском первенстве во второй раз (впервые — 1956) и дальше группового этапа команда еще не проходила.

Матчи группы С стартуют 7 января 2019 года.

Остальные команды распределились следующим образом:



3 года отбора

Чтобы попасть в финальную часть Кубка Азии, Кыргызстану пришлось сыграть несколько этапов отбора.

Первый раунд отбора на кубок стал отсевом. 12 слабейших сборных континента сыграли в турнире на выбывание. Кыргызстан, благодаря показателям в рейтинге ФИФА этот этап миновал и попал сразу во второй, совмещенный с отборочным турниром чемпионата мира-2018.

В группе с Австралией, Иорданией, Таджикистаном и Бангладешем, кыргызстанцы заняли третье место. На чемпионат мира квалифицироваться не смогли, но набранные очки позволили сборной напрямую попасть в финальный отборочный раунд. Он продолжался год — с марта 2017-го по март 2018 года.

В последнем отборочном этапе Кыргызстан попал в одну группу со сборными Индии, Мьянмы и Макао. По итогам шести встреч (дома и в гостях), кыргызстанцы заняли второе место в группе и завоевали путевку в ОАЭ.

В финальную стадию чемпионата Азии кыргызстанцы, как и сборная Индии, вышли досрочно. Решающий матч подопечные Александра Крестинина сыграли против Мьянмы на нейтральном поле. Кыргызстанцы разгромили соперников (5:1) и не оставили им шансов на Кубок Азии.

Историческое достижение

Кыргызстан сыграет на Кубке Азии впервые и это стало историческим достижением. Плюс ко всему, завоевание путевки на континентальное первенство здорово улучшило положение сборной в рейтинге ФИФА.

Благодаря победам в решающих матчах отборочного турнира — против сборных Мьянмы и Индии, кыргызстанцам удалось подняться сразу на 40 позиций в рейтинге Международной федерации футбола.

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Команда набрала сразу 424 очка и поднялась со 115-й строчки на 75-ю, и стала сборной месяца (статус дается командам с наибольшим ростом в рейтинге). Это лучший результат в истории сборной Кыргызстана.

Текстовая трансляция: