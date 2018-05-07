Новый премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что правительство продолжит начатую его предшественником Сапаром Исаковым работу по программе «Таза Коом» и проекту «Умный город». Объясняем, почему все так много говорят об «Умном городе» и как власти воплощают его в жизнь.
Что такое «Умный город»?
Проект «Умный город» — часть госпрограммы «Таза Коом», над которой активно работал отправленный в отставку премьер-министр Сапар Исаков и его команда.
«Умный город» включает в себя множество более мелких проектов, которые по задумке позволят гражданам получать государственные услуги в электронном формате, а также повысят безопасность и комфорт кыргызстанцев.
Предполагается, что получение услуг через электронные платформы будет более удобным для граждан, а также повысит эффективность и прозрачность госорганов. За счет того, что граждане будут меньше взаимодействовать с сотрудниками госорганов, власти планируют снизить уровень коррупции в сфере госуслуг.
Безопасность граждан правительство планирует обеспечивать за счет установки камер фото- и видеофиксации нарушений. Система видеонаблюдения поможет властям прогнозировать риски и принимать необходимые меры для их устранения.
«Умный город» часто путают с «Безопасным городом», который власти пытались воплотить еще до Сапара Исакова. Однако «Безопасный город» — это лишь один из компонентов «Умного города».
Безопасный город
В начале апреля власти установили на трех перекрестках Бишкека — Фрунзе-Ибраимова, Байтик Баатыра-Горького, Байтик Баатыра-Ахунбаева — камеры фото- и видеофиксации.
В течение трех месяцев они будут работать в тестовом режиме. На нынешнем этапе фото- и видеокамеры фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Камеры связаны с электронным порталом ГУОБДД, где инспекторы смогут просмотреть, как и кто нарушил правила дорожного движения, а также данные о протоколах и о самих нарушителях. По госномеру вычисляется нарушитель, затем ему на почту приходит штраф.
В пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи сообщили журналисту Kloop.kg, что пока водители не получают штрафы за нарушения, зафиксированные камерами.
«Сейчас камеры фиксируют нарушения правил дорожного движения, но пока в тестовом режиме», — сказали в ведомстве.
На сайте электронных услуг автовладельцы могут проверить, нарушили ли они ПДД, и выписан ли им штраф.
Для того, чтобы штраф приходил именно к фактическому владельцу машины, власти обязывают водителей переоформлять свои автомобили на себя.
Сейчас многие водители, покупая машину, управляют ею по доверенности, при этом не переоформляя машину на себя. Автовладельцы не регистрируют авто из-за высокой цены на эту услугу, поэтому власти на два месяца снизили стоимость регистрации автомобиля.
Таким образом власти хотят добиться, чтобы штрафы приходили фактическому владельцу машины, а не официальному. В дальнейшем инспекторы патрульной милиции будут штрафовать водителей, которые водят не оформленную на себя машину.
По задумке властей, в будущем камеры будут не только фиксировать нарушения ПДД, но и отслеживать общественную безопасность. Для этого нужно будет разработать программное обеспечение, которое сможет распознавать лица и «нестандартное поведение людей».
«Вы просто представьте, число преступлений резко уменьшится. Мы даже не пожалели денег и попросили инвесторов, чтобы работала функция распознавания лиц. Там есть искусственный интеллект. Вы просто вводите в систему фотографию, и система ищет человека по всему городу», — говорил Сапар Исаков во время презентации проекта.
Однако в середине марта 2018 года правительство Исакова расторгло контракт с китайской компанией «Хуавэй», которая была главным инвестором проекта. Пока власти реализуют «Безопасный город» «своими силами и средствами» — проект оценили в 60 млн долларов.
В правительстве называют «Безопасный город» базовой платформой «Умного города», где будут развивать аналитическую систему и единую платформу цифрового управления.
Другие компоненты «Умного города»
«Умный город» — это не только «Безопасный город», но и другие проекты, охватывающие жилищно-коммунальное хозяйство, предоставление госуслуг, образование и здравоохранение.
К примеру, власти в пилотном режиме запустили «Гибридную почту» — проект работает с ноября 2017 года в микрорайонах Бишкека. Жителям приходит общая квитанция по всем коммунальным услугам.
Сначала проект запустили в 5 микрорайоне, а потом — в 3,4 и 7 микрорайонах. По официальным данным, 16 тысяч бишкекчан уже пользуются услугами «Гибридной почты».
Власти обещают, что к концу 2018 года весь Бишкек перейдет на «Гибридную почту», после проект планируют внедрить в Оше и других городах Кыргызстана.
«Центры обслуживания населения» (ЦОНы) тоже входят в проект «Умный город». В 2017 году по всей стране открыли 17 центров ЦОНов с электронной базой данных, электронными очередями и консультантами для работы с посетителями.
Власти заявляют, что время ожидания в новых ЦОНах сократилось с трех-четырех часов до получаса.
Также правительство запустило в пилотном режиме Портал госуслуг, где можно проверить наличие штрафа за нарушение ПДД, подлинность диплома, семейный статус и другое. По задумке властей, через портал можно будет подавать документы на получение паспорта и пользоваться другими услугами госучреждений.
Правительство работает и над другими проектами по «Умному городу» — разрабатывает портал с открытыми данными о работе всех госорганов и реализует проект «Единый облик города», который должен определить единые стандарты благоустройства общественных пространств.
Власти планируют внедрить технологии и в образование через пилотный проект «Умная школа», который предполагает обеспечение школ интернетом, компьютерами и мультимедийными средствами, а также электронное управление учебными заведениями.
В медицинской сфере также будут внедрять цифровые технологии — и планируют начать с создания электронного реестра пациентов и автоматизации их обслуживания в Национальном центре онкологии и гематологии.