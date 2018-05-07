Новый премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что правительство продолжит начатую его предшественником Сапаром Исаковым работу по программе «Таза Коом» и проекту «Умный город». Объясняем, почему все так много говорят об «Умном городе» и как власти воплощают его в жизнь.

Что такое «Умный город»?

Проект «Умный город» — часть госпрограммы «Таза Коом», над которой активно работал отправленный в отставку премьер-министр Сапар Исаков и его команда.

«Умный город» включает в себя множество более мелких проектов, которые по задумке позволят гражданам получать государственные услуги в электронном формате, а также повысят безопасность и комфорт кыргызстанцев.

Предполагается, что получение услуг через электронные платформы будет более удобным для граждан, а также повысит эффективность и прозрачность госорганов. За счет того, что граждане будут меньше взаимодействовать с сотрудниками госорганов, власти планируют снизить уровень коррупции в сфере госуслуг.

Безопасность граждан правительство планирует обеспечивать за счет установки камер фото- и видеофиксации нарушений. Система видеонаблюдения поможет властям прогнозировать риски и принимать необходимые меры для их устранения.

«Умный город» часто путают с «Безопасным городом», который власти пытались воплотить еще до Сапара Исакова. Однако «Безопасный город» — это лишь один из компонентов «Умного города».

Безопасный город

В начале апреля власти установили на трех перекрестках Бишкека — Фрунзе-Ибраимова, Байтик Баатыра-Горького, Байтик Баатыра-Ахунбаева — камеры фото- и видеофиксации.

В течение трех месяцев они будут работать в тестовом режиме. На нынешнем этапе фото- и видеокамеры фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Камеры связаны с электронным порталом ГУОБДД, где инспекторы смогут просмотреть, как и кто нарушил правила дорожного движения, а также данные о протоколах и о самих нарушителях. По госномеру вычисляется нарушитель, затем ему на почту приходит штраф.

В пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи сообщили журналисту Kloop.kg, что пока водители не получают штрафы за нарушения, зафиксированные камерами.

«Сейчас камеры фиксируют нарушения правил дорожного движения, но пока в тестовом режиме», — сказали в ведомстве.

На сайте электронных услуг автовладельцы могут проверить, нарушили ли они ПДД, и выписан ли им штраф.

Для того, чтобы штраф приходил именно к фактическому владельцу машины, власти обязывают водителей переоформлять свои автомобили на себя.

Сейчас многие водители, покупая машину, управляют ею по доверенности, при этом не переоформляя машину на себя. Автовладельцы не регистрируют авто из-за высокой цены на эту услугу, поэтому власти на два месяца снизили стоимость регистрации автомобиля.

Таким образом власти хотят добиться, чтобы штрафы приходили фактическому владельцу машины, а не официальному. В дальнейшем инспекторы патрульной милиции будут штрафовать водителей, которые водят не оформленную на себя машину.

Бывший премьер-министр Сапар Исаков 12 апреля показал, как примерно будет работать портал ГУОБДД для штрафования нарушителей ПДД

По задумке властей, в будущем камеры будут не только фиксировать нарушения ПДД, но и отслеживать общественную безопасность. Для этого нужно будет разработать программное обеспечение, которое сможет распознавать лица и «нестандартное поведение людей».