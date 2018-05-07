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Почти на всех зданиях центральной улицы Душанбе висят портреты бессменного президента Таджикистана Эмомали Рахмона. На столичных дорогах установлены камеры, а в городе часто можно встретить милиционеров.

Интернет в стране развит плохо. Проводной — медленный и часто не работает, мобильный — чуть быстрее, но перебои также случаются нередко. При этом доступ к нему могут позволить себе не все — тарифы высокие, а бесплатных вай-фай сетей нет. Заведения с доступом к ним можно пересчитать по пальцам — большую часть информации люди получают из газет и телевидения.

СМИ редко пишут про ЛГБТ-сообщество. Активист Баходур рассказывает, что тему ЛГБТ таджикские журналисты начали поднимать примерно в 2012-2013 годах, после первого в стране тренинга по освещению этой темы в средствах массовой информации. По его мнению, это помогло немного изменить отношение людей к сообществу.

«Люди, например, где-то пять-шесть лет назад более негативно относились [к ЛГБТ], сейчас — более спокойно. Это мое мнение, я не могу сказать за весь Таджикистан. Есть люди, которым все равно, а есть те, которые негативно относятся», — считает активист.

При этом он отмечает, что бывают случаи, когда геев не понимают и не принимают их же семьи, и тем приходится уезжать за границу. Случается, что и на работе их просят уволиться по собственному желанию.