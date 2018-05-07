Путин предложил на пост премьер-министра Дмитрия Медведева

Президент России Владимир Путин, 7 мая вступивший в должность в четвертый раз, предложил на пост премьер-министра Дмитрия Медведева. После инаугурации Путина российское правительство во главе с Медведевым ушло в отставку. Теперь его кандидатуру должны утвердить депутаты Госдумы.
Согласно законам России, после того, как новый президент вступает в должность, правительство должно уйти в отставку. 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, Дмитрий Медведев и его кабинет министров ушли в отставку.
Однако Путин вновь предложил назначить Медведева на пост главы нового кабмина.
Теперь кандидатуру Медведева должна одобрить Госдума.
Многие издания, ссылаясь на наблюдателей и экспертов, сообщали, что на пост главы правительства может прийти новый человек.
Сам Путин заявил после выборов, что начнет «предметно думать над кандидатурой премьера».
Путин стал президентом России в четвертый раз. Медведев — ближайший соратник Путина, работавший с ним еще в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Медведев пришел в российское правительство в 1999 году и возглавлял штаб Путина на выборах президента в 2000 году. После этого он был замглавы аппарата президента, пока не возглавил его в 2003 году.
Политик возглавляет правительство России последние шесть лет — с 2012 года. С 2007 по 2012-й год Медведев был президентом России, пока Владимир Путин занимал пост премьера между своими президентскими сроками.
В марте 2017 года посвященный имуществу Медведева фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон» стал причиной крупных антикоррупционных протестов в России.
ФБК рассказал в своем фильме о многомиллионном состоянии российского премьер-министра, формально оформленного на благотворительные фонды. Борцами с коррупцией была найдена недвижимость премьера — каждая стоимостью не менее миллиарда рублей — в шести регионах России и за границей.
Глава ФБК, оппозиционер Алексей Навальный, и участники протестного движения требовали у властей привлечь премьер-министра к ответственности.
Власти России тогда заявили, что не нашли никаких нарушений со стороны Медведева, а суд обязал Навального и его фонд удалить фильм — чего они так и не сделали.
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