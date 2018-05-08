Депутаты предлагают штрафовать или сажать в тюрьму чиновников с двойным гражданством

Парламентарии вынесли на общественное обсуждение законопроект, которые прописывает штрафы и уголовную ответственность для чиновников с двойным гражданством.

Согласно законопроекту, кандидатов на пост президента или депутата парламента, скрывших гражданство другой страны, будут штрафовать на сумму от 260 до 300 тысяч сомов или лишать свободы на срок от 2,5 до 5 лет.

Такое же наказание ждет судей и остальных госслужащих — в законопроекте указано, что их в Кыргызстане более 50 тысяч.

В справке-обосновании законопроекта сказано, что чиновников будут проверять на наличие гражданства определенных стран — России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Турции.

Власти не будут проверять, обладают ли чиновники гражданством других стран из-за «чрезвычайно сложного механизма».

По мнению инициаторов законопроекта Дастана Бекешева и Алмазбека Баатырбекова, из-за отсутствия наказания чиновники скрывают гражданство других стран, что может привести к «утечке секретной информации» или к избранию человека, для которого интересы Кыргызстана не будут превыше интереса других стран.

В апреле 2018 года Центризбирком лишил депутатского мандата Дамирбека Асылбека уулу из-за его двойного гражданства — кыргызского и казахского.

Наличие двойного гражданства у Асылбека уулу обнаружилось, когда в середине февраля спецслужбы Казахстана задержали политика в Алматы по подозрению в контрабанде.

МВД Казахстана сообщило, что Асылбек уулу родился в Джамбулской области и имеет казахское гражданство.

Однако отец задержанного депутата Асылбек Супатаев заявил, что его сын родился в городе Каракол Кыргызстане и не имеет казахского гражданства.

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