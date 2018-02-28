Центризбирком предлагает ввести уголовное наказание за сокрытие двойного гражданства кандидатами в депутаты. ЦИК выступил с этой инициативой после того, как у задержанного в Казахстане кыргызского депутата Дамирбека Асылбека уулу обнаружили казахское гражданство.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева сказала изданию 24.kg, что в ЦИКе не могут проверить наличие у кандидатов в депутаты гражданства другой страны.

По словам Джурабаевой, претенденты на депутатский мандат должны самостоятельно предоставить в ЦИК все документы о том, что они имеют только кыргызское гражданство.

«В законодательном порядке стоит закрепить, что кандидат сам должен представлять в Центризбирком достоверные сведения, включая официальные ответы на запросы в соответствующие службы других государств, что он не является их гражданином. Только при наличии полного пакета документов ЦИК его может регистрировать», — цитирует слова Джурабаевой 24.kg

В случае, если кандидат в депутаты скроет от Центризбиркома наличие гражданства другой страны, предлагается ввести уголовное наказание из-за «заведомо ложных сообщений».

В ЦИКе таким образом отреагировали на то, что у задержанного в Казахстане депутата кыргызского парламента Дамирбека Асылбека уулу нашли казахское гражданство.

Наличие двойного гражданства противоречит закону Кыргызстана, так как депутатом может быть только человек с кыргызским гражданством. Однако в законах нет никакого наказания за подобное нарушение, кроме лишения депутатского мандата.

Кыргызского депутата Дамирбека Асылбека уулу задержали в Казахстане в ночь на 16 февраля по обвинением в контрабанде. Позднее власти Казахстана заявили, что кроме кыргызкого гражданства Асылбек уулу имеет и казахское.

СМИ Казахстана пояснили, что задержанному депутату удалось получить казахский паспорт, где он указал, что родился в Казахстане. При этом отец депутата Асылбек Супатаев завил, что его сын родился в Кыргызстане и по национальности кыргыз.

После этого, некоторые депутаты парламента Кыргызстана предложили проверять высокопоставленных чиновников на наличие гражданства других стран.

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