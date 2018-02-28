Сотрудники ГСБЭП Кыргызстана

Власти Кыргызстана собираются превратить Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) в «надежного партнера» бизнеса. Они считают, что сейчас служба использует «устаревшие» методы, делает «недостаточную» работу и имеет низкий уровень доверия у населения. Как правительство планирует улучшить работу финансовой полиции?

Что случилось?

Пресс-служба правительства опубликовала стратегию развития финпола на 2018-2023 годы. В ней говорится, что службу «полностью переформируют» в орган, который будет «надежным» партнером бизнеса, борющимся с теневой экономикой и коррупцией.

Реформы разработали по приказу Совета безопасности от 8 февраля — тогда президент Сооронбай Жээнбеков резко раскритиковал работу финпола и других спецслужб за «неполноценное» выполнение своих обязанностей.

В качестве доказательства Жээнбеков привел позицию Кыргызстана в рейтинге восприятия коррупции Transparency International, где страна тогда занимала 136 место из 176 (сейчас Кыргызстан поднялся на 135 место). Это означает, что Кыргызстан находится в числе стран с очень высокой коррупцией.

«Система управления в Кыргызстане работает неэффективно. Для инвесторов работать честно будет трудно», — говорил в 2017 году председатель Transparency International в Кыргызстане Адылбек Шаршенбаев.

22 февраля Жээнбеков еще раз раскритиковал финпол — на этот раз во время личной встречи с его руководителем Замирбеком Осмоновым.

«Есть факты, когда уголовные дела возбуждаются с целью оказания давления на предпринимателей, вымогательства у них денег. Не прекращаются жалобы граждан и добросовестных предпринимателей на неправомерные действия подчиненных вам сотрудников. Также имеются факты, связанные с так называемым “крышеванием” нечистоплотных представителей малого и среднего бизнеса», — сказал тогда Осмонову президент.

Президент Жээнбеков во время встречи с главой финпола Осмоновым 22 февраля. Фото: Пресс-служба президента

Чем в работе финпола недовольно правительство?

В 2012 году Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) раскрыла 517 нарушений, а в 2017 году это этот показатель вырос до 1600. Несмотря на это, правительство назвало работу финпола «недостаточной».

В правительстве считают, что ГСБЭП борется с последствиями преступлений, а не предупреждает их — по мнению властей, это связано с тем, что финпол не занимается анализом, прогнозом и мониторингом финансов и экономики в стране, и продолжает использовать «устаревшие методы».

«Отсутствует системная, комплексная работа по выявлению крупных коррупционных схем, оказывающих деструктивное воздействие на развитие экономики», — говорится в документе.

Правительство планирует решить эту проблему, создав аналитический центр для «максимально эффективной» работы финпола.

И все?

Нет. Власти хотят, чтобы финпол боролся и с киберпреступлениями. Пока у службы нет такого опыта — из-за этого системы электронного банкинга и электронная система госзакупок оказываются в группе риска. Правительство хочет также, чтобы ГСБЭП обеспечивала безопасность программы «Таза коом».

Чтобы научить финпол бороться с киберпреступностью, кабмин решил создать специальный учебный центр, в котором будут преподавать кыргызские и зарубежные тренеры. А в Уголовный кодекс собираются внести дополнения с новыми составами киберпреступлений.

Кроме того, правительство планирует улучшить имидж финпола среди кыргызстанцев с помощью медиа-кампаний, публикации итогов расследований и борьбой с коррупцией внутри самой госслужбы.

По оценке правительства, из-за существующих проблем в финансовой полиции им не доверяет общественность и бизнес-сообщество.

А что насчет «партнерства» с бизнесом?

В правительстве считают, что бизнес в стране не развивается из-за коррупции, недобросовестных чиновников, угроз рейдерского захвата и давления криминального мира.

По задумке властей, в этой ситуации финпол должен стать «гарантом справедливости рынка» и безопасности бизнеса, который сильно пострадал из-за политической нестабильности.

Как правительство видит «партнерство» финпола с бизнесом? Оно считает, что в первую очередь ГСБЭП должен бороться с теневой экономикой в Кыргызстане, потому что из-за нее бизнесмены находятся в неравных условиях.

Нынешние результаты финпола в борьбе с теневой экономикой в правительстве называют «минимальными».