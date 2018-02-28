Власти Кыргызстана собираются превратить Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) в «надежного партнера» бизнеса. Они считают, что сейчас служба использует «устаревшие» методы, делает «недостаточную» работу и имеет низкий уровень доверия у населения. Как правительство планирует улучшить работу финансовой полиции?
Что случилось?
Пресс-служба правительства опубликовала стратегию развития финпола на 2018-2023 годы. В ней говорится, что службу «полностью переформируют» в орган, который будет «надежным» партнером бизнеса, борющимся с теневой экономикой и коррупцией.
Реформы разработали по приказу Совета безопасности от 8 февраля — тогда президент Сооронбай Жээнбеков резко раскритиковал работу финпола и других спецслужб за «неполноценное» выполнение своих обязанностей.
В качестве доказательства Жээнбеков привел позицию Кыргызстана в рейтинге восприятия коррупции Transparency International, где страна тогда занимала 136 место из 176 (сейчас Кыргызстан поднялся на 135 место). Это означает, что Кыргызстан находится в числе стран с очень высокой коррупцией.
«Система управления в Кыргызстане работает неэффективно. Для инвесторов работать честно будет трудно», — говорил в 2017 году председатель Transparency International в Кыргызстане Адылбек Шаршенбаев.
22 февраля Жээнбеков еще раз раскритиковал финпол — на этот раз во время личной встречи с его руководителем Замирбеком Осмоновым.
«Есть факты, когда уголовные дела возбуждаются с целью оказания давления на предпринимателей, вымогательства у них денег. Не прекращаются жалобы граждан и добросовестных предпринимателей на неправомерные действия подчиненных вам сотрудников. Также имеются факты, связанные с так называемым “крышеванием” нечистоплотных представителей малого и среднего бизнеса», — сказал тогда Осмонову президент.
Чем в работе финпола недовольно правительство?
В 2012 году Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) раскрыла 517 нарушений, а в 2017 году это этот показатель вырос до 1600. Несмотря на это, правительство назвало работу финпола «недостаточной».
В правительстве считают, что ГСБЭП борется с последствиями преступлений, а не предупреждает их — по мнению властей, это связано с тем, что финпол не занимается анализом, прогнозом и мониторингом финансов и экономики в стране, и продолжает использовать «устаревшие методы».
«Отсутствует системная, комплексная работа по выявлению крупных коррупционных схем, оказывающих деструктивное воздействие на развитие экономики», — говорится в документе.
Правительство планирует решить эту проблему, создав аналитический центр для «максимально эффективной» работы финпола.
И все?
Нет. Власти хотят, чтобы финпол боролся и с киберпреступлениями. Пока у службы нет такого опыта — из-за этого системы электронного банкинга и электронная система госзакупок оказываются в группе риска. Правительство хочет также, чтобы ГСБЭП обеспечивала безопасность программы «Таза коом».
Чтобы научить финпол бороться с киберпреступностью, кабмин решил создать специальный учебный центр, в котором будут преподавать кыргызские и зарубежные тренеры. А в Уголовный кодекс собираются внести дополнения с новыми составами киберпреступлений.
Кроме того, правительство планирует улучшить имидж финпола среди кыргызстанцев с помощью медиа-кампаний, публикации итогов расследований и борьбой с коррупцией внутри самой госслужбы.
По оценке правительства, из-за существующих проблем в финансовой полиции им не доверяет общественность и бизнес-сообщество.
А что насчет «партнерства» с бизнесом?
В правительстве считают, что бизнес в стране не развивается из-за коррупции, недобросовестных чиновников, угроз рейдерского захвата и давления криминального мира.
По задумке властей, в этой ситуации финпол должен стать «гарантом справедливости рынка» и безопасности бизнеса, который сильно пострадал из-за политической нестабильности.
Как правительство видит «партнерство» финпола с бизнесом? Оно считает, что в первую очередь ГСБЭП должен бороться с теневой экономикой в Кыргызстане, потому что из-за нее бизнесмены находятся в неравных условиях.
Нынешние результаты финпола в борьбе с теневой экономикой в правительстве называют «минимальными».