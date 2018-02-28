Мэрия Бишкека планирует построить лесопарк для улучшения экологии города

Премьер-министр Сапар Исаков одобрил проект по созданию «Бишкекского лесопарка» с двумя тысячами зеленых насаждений. Согласно проекту, лесопарк будет находится на горе Боз-Болток, где расположен флагшток.

Мэр столицы Албек Ибраимов написал в фейсбуке, что презентация проекта прошла в доме правительства 27 февраля.

«По итогам обсуждения премьер-министр одобрил проект и поручил мэрии приступить к детальной разработке плана мероприятий по его реализации», — написал глава городской администрации.

По его словам, лесопарк будет находиться на горе Боз-Болток вблизи села Орто-Сай, где ранее установили флагшток. Мэрия собирается высадить две тысячи зеленых насаждений в лесопарке. Однако пока неизвестно, когда начнут высаживать деревья и сколько это будет стоить.

Ибраимов утверждает, что из-за расширения города концепция по озеленению была нарушена, и чтобы исправить ситуацию за пределами Бишкека создадут лесопарк.

«Необязательно все деревья должны быть внутри города. Когда роза ветров начнет двигаться, в Бишкек будет поступать свежий воздух», — сказал мэр.

В 2017 году мэрия Бишкека вырубила более трех тысяч деревьев для расширения дорог и строительства парковок — это вызвало сильное недовольство жителей. А в 2018 году мэрия планирует вырубить еще 2,5 тысячи деревьев.

Однако, по словам мэра, в 2017 году в городе было высажено 10 тысяч растений, а в 2018 планируется посадить 8,2 тысячи новых деревьев.

Экологи и жители Бишкека также жаловались, что корни деревьев асфальтируют и покрывают брусчаткой. Риск, что эти деревья засохнут и упадут, намного выше — в лучшем случае корневая система в поисках влаги деформирует окружающий ее асфальт.

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