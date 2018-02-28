ГКНБ возбудил дело на преподавателя КГУСТА из-за комментария на фейсбуке

Комментарий преподавателя КГУСТА Темира Болотбека в фейсбуке стал причиной для возбуждения дела — в ГКНБ считают, что его высказывания в соцсети могут «разжигать межнациональную рознь».

Журналистам издания «Азаттык» в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) сообщили, что в отношении преподавателя Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) Темира Болотбека дело возбудили по статье «Возбуждение расовой, межрегиональной вражды через СМИ, посредством сети Интернет».

Причиной возбуждения дела стали высказывания Болотбека в фейсбуке, которые он оставил 9 января 2018 года под постом журналистки Дины Масловой о советской архитектуре во Фрунзе.

В год, когда я родилась в квартале от перекрёстка Боконбаева-Советской, этот перекрёсток выглядел так хорошо – без безобразной рекламы, потока машин. Publicerat av Dina Maslova den 9 januari 2018

В ГКНБ посчитали комментарии Болотбека «унижащими честь и достоинство представителей другой национальности».

Сам преподаватель сказал журналисту Kloop.kg, что в его комментариях «не было признаков межнациональной розни».

«Мои оппоненты в комментариях позволил себе оскорбления кыргызского народа, на что я отреагировал немного эмоционально. Но в моих словах не было никаких признаков межнациональной розни, речь лишь шла о так называемых “совках”», — заявил Болотбек.

По его словам, в январе его вызывали в ГКНБ в качестве свидетеля.

Проректор КГУСТА Ташболот Саткыналиев сказал изданию «Вести», что руководство университета не поддерживает позицию коллеги.

«Мы поговорили с Темиром Болотбеком. […] Мы же не можем аттестованному профессору завязать рот. Никто его не поддерживает, но мы же не можем запретить ему говорить», — сказал Саткыналиев.