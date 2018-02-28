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ГКНБ возбудил дело из-за комментария преподавателя на «Фейсбуке»

Госкомитет Нацбезопасности возбудил дело против преподавателя КГУСТА Темира Болотбека из-за его комментария на «Фейсбуке».

9 января Болотбек оставил комментарий под публикацией журналистки Дины Масловой о советской архитектуре Бишкека, в котором посоветовал «свалить любителям совка в Сибирь, где много унылого говна, нищего и рабского».

В ГКНБ посчитали, что комментарий преподавателя унижает честь и достоинство представителей других нацональностей (каких — не уточняется) и возбудили дело.

Болотбек не согласен с позицией ГКНБ: в разговоре с журналистом Kloop.kg он сообщил, что в его комментарии шла речь не о какой-то национальности.

Парламент обязал нацбанк отчислять в бюджет 90% прибыли

Депутаты обязали Национальный банк увеличить отчисления от прибыли в госбюджет с 70 до 90% — парламентарии одобрили законопроект в третьем чтении.

Это решение связано с тем, что нацбанк получает прибыль с 2011 года. Главный банк страны также освобожден от уплаты большинства налогов, предусмотренных законодательством.

Законопроект вступит в силу после его подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым.

ЦИК предлагает ввести «уголовное наказание» кандидатов в депутатов за сокрытие второго гражданства

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева предложила наказывать кандидатов в депутаты, если они скроют наличие у них второго гражданства.

По ее словам, государству следует в законодательном порядке закрепить, что если кандидат в депутаты скроет от Центризбиркома наличие гражданства другой страны, то его привлекут к уголовной ответственности за «дачу ложных сведений».

Представители ЦИК таким образом отреагировали на сообщение о том, что у задержанного в Казахстане депутата кыргызского парламента Дамирбека Асылбека уулу нашли казахское гражданство.

По законам Кыргызстана, депутат не имеет права иметь двойное гражданство. Однако сейчас в законах не предусмотрены наказания за подобное нарушение, кроме лишения депутатского мандата.