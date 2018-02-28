Парламент окончательно одобрил увеличение отчислений в бюджет от Нацбанка

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, обязывающий Национальный банк Кыргызстана увеличить отчисления от прибыли в госбюджет с 70 до 90 процентов.

Парламентарии одобрили законопроект в третьем чтении 28 февраля. С вступлением законопроекта в силу, главный банк страны увеличит отчисления в государственный бюджет до 90 процентов.

«Анализ деятельности Национального банка за последние пять-шесть лет показывает, что она постоянно является прибыльной», — говорится в справке-обосновании.

Министерство финансов считает, что прибыль, которую Нацбанк перечисляет в госбюджет можно увеличить, потому что он освобожден от уплаты большинства налогов, предусмотренных законом.

Законопроект вступит в силу после его подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым.

По итогам 2017 года прибыль Нацбанка составила 2 млрд 300 млн сомов, а в 2016 году главный банк страны заработал 3 млрд 777 млн сомов.