Исаков поручил упростить процесс выдачи разрешения на работу для иностранных граждан

Премьер-министр Сапар Исаков поручил госслужбе миграции в течение недели исправить ситуацию с «медленным и неудобным» процессом выдачи лицензий для иностранных граждан. Многие из них жаловались на «неудобство и непрозрачность» при получении разрешения на работу.

Глава кабмина раскритиковал работу госслужбы миграции из-за того, что они медленно выдают разрешения на работу для иностранных граждан.

«Мы привлекаем инвесторов и хороших преподавателей в вузы, а госорганы не дают им развиваться, мучают процессом выдачи разрешений. Госслужба миграции затянула процесс с выдачей разрешений на работу в этом году. Несвоевременно были отработаны документы по количеству квот», — сказал Исаков.

Исаков добавил, что многие иностранные граждане жаловались на «непрозрачный, медленный и неудобный» процесс получения разрешения на работу. Он поручил в течение недели «упростить и ускорить» процесс выдачи разрешения особенно для иностранных инвесторов, предпринимателей и учителей.

«Правительство должно создать максимально удобный процесс подачи заявок на получение разрешения на работу. Наше законодательство, наши процедуры должны быть привлекательными для инвесторов, чтобы открывались крупные предприятия, бизнес, приезжали преподавать профессоры международных вузов. Инвестиции – это двигатель экономики, это налоговые поступления и новые рабочие места», — заявил премьер-министр.

Глава правительства поручил создать в рамках программы «Таза коом» платформу онлайн подачи документов для получения разрешения на работу, а также разработать четкие критерии в случае отказа выдачи документа.

Исаков распорядился изучить вопрос о продлении разрешения на работу до трех лет, если иностранные граждане заключили долгосрочный контракт или инвестиционное предложение.