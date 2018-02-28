Депутат предложил проверить гражданство высокопоставленных чиновников

Парламентарий Кенжебек Бокоев предложил проверить всех высокопоставленных чиновников на наличие двойного гражданства. Депутат выступил с такой инициативой после задержания в Казахстане его коллеги по парламенту Дамирбека Асылбека уулу, у которого обнаружили двойное гражданство.

Бокоев на заседании парламента 28 февраля предложил проверить гражданство всех чиновников высшего ранга, потому что по закону Кыргызстана они не должны иметь двойного гражданства при вступлении на госслужбу.

«Как вообще быть с гражданством тех, кто занимает политические должности? В обществе муссируются слухи. Вдруг у нас сложится такая ситуация, когда в президенты придет человек с гражданством другого государства?» — цитирует слова Бокоева издание 24.kg.

Он также предложил пригласить представителей МИДа, ГКНБ и ЦИКа на заседание парламента для того, чтобы они рассказали подробности задержания депутата Дамирбека Асылбека уулу в Казахстане.

Спикер парламента Дастанбек Джумабеков поддержал предложение коллеги и заявил, что вопрос будет направлен на рассмотрение.

Задержание депутата

Дамирбека Асылбека уулу задержали в ночь на 16 февраля по обвинению в контрабанде, вместе с ним задержали еще двух кыргызстанцев.

Власти Казахстана 22 февраля уведомили кыргызских коллег о том, что задержанный депутат имеет казахское гражданство. По информации казахского МВД, Асылбек уулу родился в Жамбылской области и получил казахский паспорт по достижению совершеннолетия.

Однако отец депутата Асылбек Супатаев заявил, что его сын — кыргыз и родился в городе Каракол.

Сначала парламент Кыргызстана заявлял, что не будет вмешиваться в дело о задержании депутата, но 21 февраля спикер Дастан Джумабеков обратился к властям Казахстана с просьбой организовать встречу с задержанным.

Сейчас Дамирбек Асылбек уулу водворен в СИЗО на два месяца.

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