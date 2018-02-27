Кыргызстанцы завоевали четыре медали в первый день чемпионата Азии по борьбе

Кыргызские борцы Урмат Аматов и Жоламан Шаршенбеков уступили в финалах своих весовый категорий на чемпионате Азии и принесли в копилку сборной две серебряные медали. Еще две бронзы на счету Мурата Рамонова и Азата Бейшебекова.

В турнире по греко-римской борьбе весовой категории до 55 кг Жоламан Шаршенбеков стартовал с четвертьфинала, где победил казахстанца Корлана Жаканша — 14:2.

В ½ Шаршенбеков боролся с представителем Китая Лигуо Цао и без труда у него выиграл – 8:0.

За золото чемпионата Азии кыргызстанец соревновался с японским спортсменом Шота Танокурой. Поединок завершился победой японца – 5:4.

Урмат Аматов, выступавший в весе до 63 кг, также стал обладателем серебряной медали чемпионата Азии.

В ¼ финала кыргызский борец в упорной схватке победил по правилу преимущества спортсмена из Южной Кореи Докюнг Джуна – 1:1. В полуфинале Аматов был сильнее спортсмена из Японии Такаюкти Инагучи – 8:7.

В поединке за золото чемпионата кыргызскому борцу предстояло встретиться с бронзовым призером Олимпиады-2016 Элмуратом Тасмурадовым. В непростой схватке Аматов уступил сопернику со счетом 0:8 и стал обладателем серебряной награды.

Еще два кыргызских борца Азат Бейшебеков и Мурат Рамонов принесли бронзовые медали в копилку сборной Кыргызстана. Они проиграли в четвертьфинале борцам, которые вышли в финал и оба получили шанс побороться за бронзу.

Бейшебеков сразился с соперником из Казахстана Хуссейном Муцольговым в весе до 85 кг и одержал победу со счетом 5:2.

Вторую бронзу в весовой категории до 130 кг принес Мурат Рамонов, который в борьбе за медаль победил казахстанца Антона Савенко. Кыргызстанец также поборется за медаль в соревнованиях по вольной борьбе.

Чемпионат Азии по борьбе проходит в Бишкеке с 27 февраля по 4 марта во Дворце спорта им. Кожомкула. В первенстве участвуют борцы из 20 стран Азии.

Кыргызстан представят 25 спортсменов в разных весовых категориях.