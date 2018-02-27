Несколько кыргызских изданий, среди которых «АКИпресс» и «Азаттык», опубликовали новость о том, что в Кыргызстане «запретили в фильмах сцены порнографического содержания».

Издания написали свои новости на основе пресс-релиза от администрации президента о внесении изменений в закон «О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики».

В тексте пресс-релиза говорится об изменении статей 5 и 6 этого закона. Статья 6, например, будет выглядеть таким образом:

«Концепция фильма не должна призывать к насильственному изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности государства; к пропаганде войны, насилия и жестокости; к разжиганию национальной, этнической, расовой, социальной, религиозной вражды; к национальной или сословной исключительности, нетерпимости. Не допускается включение в фильм сцен порнографического содержания».

Именно этот абзац стал основой для подобных заголовков изданий:

«Азаттык»: «В Кыргызстане запретили включать в фильмы порнографические сцены»

«АКИпресс»: «Президент подписал поправки в закон, запрещающие в фильмах сцены порнографического содержания»

Однако эти заголовки вводят в заблуждение — норма о запрете порнографических сцен итак была в предыдущей редакции закона и выглядела она вот так:

«Не допускается включение в фильм сцен, призывающих к насильственному изменению существующего конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности государства; пропагандирующих войну, насилие и жестокость; направленных на разжигание национальной, этнической, расовой, социальной, религиозной вражды; о национальной или сословной исключительности, нетерпимости, а также порнографического содержания».

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