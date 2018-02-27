«Фэйсбук» будет оповещать вас о публикациях снимков с вашим лицом. Как это работает?

В декабре прошлого года «Фэйсбук» запустил функцию с распознаванием лиц: с ее помощью соцсеть будет уведомлять пользователей о публикации снимков с их лицами. Судя по всему, эта функция дошла и до Кыргызстана: пользователям стали приходить уведомления о запуске этой возможности. Как это работает?

Уведомления о запуске этой функции стали приходить кыргызстанцам 26-27 февраля — судя по этим сообщениям, возможность распознавания лиц стала доступна для кыргызского сегмента «Фэйсбука», хотя официально она появилась еще в декабре 2017 года.

С помощью этой функции можно находить себя на снимках, которые опубликовали другие пользователи, но при этом вас на фото не отметили — соцсеть будет присылать вам уведомление с вопросом, вы ли запечатлены на фотографии.

Вы можете отметить или не отметить себя на снимке, или указать, что это не вы. Однако вы не получите уведомление, если пользователь сделал свою публикацию доступной не для всех.

Сама соцсеть объясняет введение функции тем, что она помогает быстро отмечать друзей на фотографиях, а также защищает личность пользователя от кражи — например, чтобы ваше изображение не смогли использовать тролли или самозванцы.

Эта функция также помогает людям с проблемами зрения понимать, кто изображен на фотографиях (даже если они не отмечены на снимках).

При необходимости пользователь сможет выключить функцию распознавания его лица на фотографиях в настройках.