В ноябре 2017 года Кыргызстан стал членом международной организации «Открытое правительство». Власти страны очень гордятся этим, называя членство «большой честью и ответственностью». Что такое «Открытое правительство», во сколько Кыргызстану обойдется участие в организации, и чем это важно?

Что такое «Открытое правительство»?

Это международная организация, в которую входят 75 стран мира. «Открытое правительство» основали Бразилия, Индонезия, Мексика, Норвегия, Филиппины, ЮАР, Великобритания и США в 2011 году.

Становясь членами организации, страны-участницы соглашаются с тем, что их правительства должны быть открытыми и подотчетными своим гражданам.

Организацию создали из-за снижения доверия граждан к властям по всему миру. Например, согласно отчету Freedom House, больше 100 стран мира в 2015 году стали давить на гражданское общество или ограничивать его. Уровень свободы прессы по всему миру, согласно этому же отчету, стал самым низким за 12 лет.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд на саммите OGP в 2016 году в Париже

Как страна может войти в «Открытое правительство»?

Для вступления в «Открытое правительство» государство должно пройти оценку со стороны этой организации. Во время оценки страна должна набрать не менее 75% от общего количества баллов.

Страну оценивают по таким критериям: прозрачность бюджета, доступ к информации, раскрытие информации об имуществе чиновников, участие граждан в управлении государством и отсутствие давления на неправительственные организации.

Кыргызстан по итогам такой оценки набрал 95% баллов.

И что дальше?

После оценки Кыргызстан подписал Декларацию открытого правительства — в ней указано, что страна обязуется улучшать доступ к информации о работе правительства, о расходах бюджета и эффективности госуслуг.

Кыргызстан, согласно декларации, должен поддерживать участие своих граждан в принятии решений и контроле работы правительства, сделать принятие государственных решений более открытым.

Страны-участницы «Открытого правительства» должны требовать от своих чиновников соблюдать этические нормы, бороться с коррупцией, проводить госзакупки прозрачно, а также раскрывать источники своих доходов.

На каком этапе Кыргызстан сейчас?

Сейчас Кыргызстан разрабатывает национальный план действий, который страна должна начать выполнять в августе 2018 года.

В этом плане прописаны обязательства государства по улучшению доступа к открытым данным и подотчетности правительства перед гражданами.

Национальный план действий разрабатывается на два года. В течение этого времени Кыргызстан должен вместе со своим гражданским обществом ежегодно оценивать, как выполняется этот план.

Отчеты с этой оценкой должны предоставить «Открытому правительству». После этого организация проводит оценку действий властей и дает свои рекомендации по разработке нового плана действий.

Что дает участие в этой организации?

Если страна будет выполнять свой план, то, как следствие, это должно улучшить качество принятых государственных решений — ведь власти будут принимать их вместе с гражданами.

Оценка выполнения плана влияет на доверие к стране со стороны крупных финансовых институтов — например, если страна выполняет план эффективно, то с ней будут более охотно сотрудничать и выдавать кредиты или гранты.

А что это дает гражданскому обществу?

Кыргызское правительство объявило, что представители гражданских организаций могут вместе с властями разрабатывать политику по открытым данным и подотчетности чиновникам гражданам.

Сейчас отдельные гражданские организации могут предложить свою идею по улучшению открытых данных по ссылке. Эти идеи могут войти в национальный план действий.

К примеру, аналитический центр «Бизэксперт» считает, что правительство должно публиковать экспертизы и обоснования уже принятых законов.

Кроме того, представители неправительственных организаций могут обращаться в «Открытое правительство», если сталкиваются с давлением или если власти препятствуют их работе.

Организация реагировала на жалобы неправительственных организаций Азербайджана и Венгрии.

В случае с Азербайджаном три НПО пожаловались на давление со стороны властей страны. Организация проверила эту жалобу и пришла к выводу, что она обоснована. Тогда Азербайджан получил статус «неактивной» страны.

Венгрия сама вышла из «Открытого правительства» после того, как организация инициировала расследование по жалобам в отношении правительства страны.

Получается, что некоммерческие организации могут использовать жалобы в «Открытое правительство», чтобы влиять на несправедливые действия со стороны властей.

Что будет, если Кыргызстан не выполнит план действий?

Организация может исключать страны, если они не выполняют план действий или не реагируют на рекомендации «Открытого правительства».

К примеру, Турцию из организации исключили из-за того, что она не выполнила национальный план действий.

Во сколько Кыргызстану обойдется участие в «Открытом правительстве»?

Каждая страна в организации должна вносить ежегодный членский взнос, основанный на уровне ее доходов. Минимальный взнос — $10 тысяч. Кыргызстан должен будет ежегодно платить по $25 тысяч за свое участие в «Открытом правительстве».

Какие постсоветские страны уже участвуют в «Открытом правительстве?»

Литва, Латвия, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Эстония.

У Азербайджана сейчас неактивный статус — пока он не устранит все нарушения. Остальные страны находятся на разных этапах реализации национального плана действий.

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