Борец Базар Базаргуруев получит бронзовую медаль Олимпиады-2008 на чемпионате Азии по борьбе в Бишкеке. Награда перейдет спортсмену по решению Международного олимпийского комитета (МОК) из-за дисквалификации соперника.

Глава пресс-службы Госагентства по делам молодежи Нурдина Султанбаева сообщил журналисту Kloop.kg, что спортсмену вручат медаль на чемпионате Азии по борьбе, который пройдет с 27 февраля по 4 марта в Бишкеке.

В 2017 году МОК решил отдать медаль Базаргуруеву, потому что один из призеров Олимпиады, украинский борец Василий Федоришин, не прошел перепроверку на допинг — в его пробе обнаружили анаболический стероид туринабол.

В Пекине Федоришин завоевал серебро Игр в весовой категории до 60 кг. В этой же весовой категории выступал кыргызский борец и стал четвертым в общем зачете.

В ¼ финала Базаргуруев проиграл украинскому борцу. Затем, в первой схватке утешительного турнира, выиграл у американца Майка Задика, а в финале за бронзу кыргызстанец проиграл японцу Кеничи Юмото.

Теперь, по правилам МОК, серебряная медаль Федоришина перешла к Юмото. А бронзовую медаль японского спортсмена передадут Базаргуруеву.

Его бронзовая медаль станет четвертой олимпийской медалью для Кыргызстана. Первую бронзу в 2000 году завоевал дзюдоист Айдын Смагулов, затем в 2008 еще две медали привезли на родину борцы Канат Бегалиев (серебро) и Руслан Тюменбаев (бронза).

Однако медалей в копилке олимпийской сборной Кыргызстана могло быть и пять. Во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзу в соревнованиях тяжелоатлетов завоевал кыргызстанец Иззат Артыков.

Но спортсмена уличили в употреблении запрещенного препарата стрихнина. Затем последовала дисквалификация, отстранение от участия в соревнованиях по тяжелой атлетике и лишение олимпийской медали.

Все обвинения в употреблении допинга Артыков отрицает. Кыргызстанец даже подавал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но представители спортсмена так и не получили решения CAS.

Соавтор: Эмиль Султаналиев