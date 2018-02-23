Мало ли, что говорит Байсалов. Это подтвердил кто-то еще?

Да!

На следующий день после поста Байсалова в соцсетях, казахский МИД выслал в Кыргызстан документы о том, что у Асылбека уулу двойное гражданство — казахское и кыргызское.

Директор департамента госязыка и информации при казахском МИД Алмас Садубаев заявил журналистам 23 февраля, что Асылбек уулу — гражданин Казахстана.

По его словам, Асылбек уулу родился в Кордайском районе Жамбыльской области, у него есть казахский паспорт, выданный на основании свидетельства о рождении. В 2010 году он обновил свой паспорт, потому что срок действия старого закончился.

«С ходатайством о выходе из гражданства Казахстана [Асылбек уулу] в госорганы не обращался. В настоящее время по этому факту проводится служебная проверка», — сказал Садубаев.

Тренер задержанного депутата Мейрамбек Ахметов подтвердил в интервью журналистам «Кактуса», что депутат родился в 1979 году, а не в 1981. Он также подтвердил, что Асылбека уулу раньше звали Динарбек Супатаев. «Когда он пришел в училище олимпийского резерва, его звали Динарбек Супатаев. После 1999 года он поменял фамилию на Асылбек уулу. Тогда как раз пошла мода менять на “уулу”. Да, его отца зовут Асылбек», — сказал Ахметов. Асылбек уулу со спортивными медалями

По словам тренера, Асылбек уулу неоднократно выступал в соревнованиях за Казахстан.

«[В Кыргызстане] тогда были тяжелые времена. Денег на развитие спорта не было. Поддержку молодым талантливым спортсменам мы не могли оказать. Его пригласил Юрий Мельниченко, олимпийский чемпион, главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе», — сказал Ахметов.

Однако Государственная регистрационная служба Кыргызстана опровергла информацию о смене имени.

Так где все-таки родился депутат — в Казахстане или в Кыргызстане?

Пока точно неизвестно. По официальным документам, Асылбек уулу родился в кыргызском Караколе, по утверждению казахского чиновника — в Казахстане. Но тот же Байсалов называет казахские документы «поддельными». «[По ним] его оформили казахским спортсменом в 2001 [году]», — утверждает он. Редакции Kloop.kg пока не удалось связаться с родственниками депутата, чтобы узнать их позицию по этому вопросу. Эдиль Байсалов

Лишат ли Асылбека уулу депутатского мандата?

Вполне возможно.

Заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов заявил, что комиссия направила запрос в Казахстан, чтобы подтвердить, действительно ли Асылбек уулу имеет казахское гражданство.

Бекматов сказал, что ЦИК вынесет решение о лишении мандата Асылбека уулу после того, как в комиссию поступят документы от Казахстана.

По словам Бекматова, в Центризбиркоме есть копия паспорта Асылбека уулу, которая подтверждает, что он гражданин Кыргызстана. Если задержанного депутата лишат мандата, то на его место должен прийти Асылбек Эшимов.

Как гражданин Казахстана стал кыргызским депутатом?

Канатбек Азиз, который в 2015 году был членом ЦИК и проверял документы от кандидатов в депутаты, сказал в интервью «Кактусу», что определить наличие двойного гражданства у кандидатов практически невозможно.

По его словам, госорганы России и Казахстана просто не отвечают на запросы о гражданстве. «Они объясняют это тем, что не имеют права публиковать официально персональные данные своих граждан», — сказал он.

Такое еще когда-то случалось?

Как минимум, с кандидатами в депутаты.

Во время парламентских выборов 2015 года Центризбирком зарегистрировал кандидатку в депутаты от партии «Онугуу — Прогресс» Хулкарпашу Сабирову, которая имела двойное гражданство — Кыргызстана и России. Тогда Kloop.kg узнал об этом из реестра Федеральной налоговой службы России.

В партийном списке она занимала восьмую строчку и имела значительные шансы пройти в парламент — в итоге на выборах «Онугуу — Прогресс» получила 13 мест в парламенте.

Тогда в ЦИКе и самой партии сказали, что ничего не знали о двойном гражданстве Сабировой. После публикации расследования Kloop.kg Центризбирком исключил ее из списка кандидатов в депутаты.