Иски к «Занозе», дело Аскарова, срыв демонстраций — Кыргызстан в докладе Amnesty

Правозащитная организация Amnesty International презентовала доклад по нарушениям прав человека в мире за 2017 год. По Кыргызстану в доклад вошли задержания во время митингов, ущемления прав ЛГБТ и иски к СМИ.

В докладе правозащитной организации сообщается, что в 2017 году власти Кыргызстана ограничивали права граждан на свободу выражения мнений и мирных собраний — особенно во время подготовки к президентским выборам в октябре.

«В июле суд в Бишкеке удовлетворил ходатайство мэрии города о полном запрете публичных митингов в ключевых местах столицы до президентских выборов», — говорится в докладе.

Amnesty International также пишет, что в Кыргызстане запугивали и притесняли независимые СМИ и журналистов, правозащитников и политических активистов.

В качестве примера правозащитники назвали иски против правозащитницы Чолпон Джакуповой, издания «Заноза» и ее основателей — Нарына Айыпа и Дины Масловой — за критику Алмазбека Атамбаева, ушедшего после выборов с поста президента.

В докладе также упоминается приговор в отношении правозащитника Азимжана Аскарова, которого приговорили к пожизненному заключению за «участие в межэтнических столкновениях и убийство сотрудника милиции».

В марте 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал властям Кыргызстана освободить Аскарова — комитет посчитал, что ему отказали в праве на справедливый суд, а также, что его удерживают в бесчеловечных условиях и подвергали пыткам.

По данным Amnesty, в Кыргызстане идет дискриминация и насилие в отношении ЛГБТ со стороны государственных органов и отдельных граждан. Правозащитники отметили, что «виновники жестокого нападения» в 2015 году на офис организации «Лабрис», защищающей права ЛГБТ, не были привлечены к ответственности.

«Уголовные дела против членов националистической молодёжной группировки, стоявших за нападениями, развалились в судах, после того как лица, признанные в материалах дела потерпевшими, “примирились” с виновниками», — говорится в докладе

Также правозащитники Amnesty отметили, что секс-работа не считается уголовным преступлением в Кыргызстане, однако секс-работники сталкивались с дискриминацией и насилием.