В Узбекистане арестовали бывшего генпрокурора

Бывшего генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова арестовали по подозрению в «присвоении госимущества в крупном размере и отмывании денег через зарубежные банки». Кадыров занимал пост генпрокурора в течение 15 лет.

Радио «Озодлик» сообщило, что Кадырова арестовали 22 февраля, а на следующий день допросили по подозрению «в присвоении госимущества в крупном размере и отмывании денег через зарубежные банки».

Официально информацию об аресте Кадырова не подтвердили и не опровергли. Однако анонимный сотрудник генпрокуратуры сообщил радио «Озодлик», что вместе с Кадыровым арестовали двоих бывших руководителей узбекской прокуратуры.

«Озодлик» также сообщил, что за 10 дней до ареста бывшего генпрокурора из страны сбежал его сын Алишер Кадыров.

Сам Рашид Кадыров руководил генпрокуратурой Узбекистана с 2000 до 2015 годы при бывшем президенте Исламе Каримове. По информации «Озодлика», Кадыров считается одним из самых богатейших людей в Узбекистане.

Журналисты издания через открытые источники подтвердили, что он и его семья владеют недвижимостью в Латвии, а его сын Алишер Кадыров владеет компанией «Asia Trade».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в августе 2017 года раскритиковал узбекскую прокуратуру и назвал её сотрудников «самыми большими ворами».

«Мы назначили нового генпрокурора, очистили органы прокуратуры от прежнего «мусора», уволив 80 процентов сотрудников. Но все равно в прокуратуре еще работают 15-20 процентов людей, оставшихся от прежней воровской системы. Мы все равно до конца очистим прокуратуру от таких людей», – сказал Мирзиеев.

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