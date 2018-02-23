Порноместь в Таджикистане: Как в Instagram зарабатывают на чужих страданиях

В таджикском сегменте Instagram в последние несколько лет набирают популярность группы, куда мужчины «сливают» интимные фотографии, номера телефонов, адреса и другую личную информацию о своих бывших женах, девушках и тех, кто отказался ими стать. На эти группы подписаны тысячи пользователей — одни с удовольствием позорят и клеймят женщин со снимков, а другие выступают в роли пассивных зевак.

Оригинал материала опубликован на сайте медиагруппы «Asia Plus» (Таджикистан)

Никто не пытался дать отпор

Милена Хатамова оказалась первой девушкой, решившей встать на «тропу войны» с безнаказанностью и самосудом в Интернете. Ее бывший молодой человек, с которым она находилась в отношениях полтора года, отправил ее интимные фотографии и скриншоты видео, в одну из таких групп в «Инстаграм» — чтобы унизить.

Сейчас Милена вынуждена временно жить в Москве, потому что боится за свою жизнь.

Милиция зарегистрировала уже третье по счету ее заявление на бывшего парня — на этот раз за незаконное распространение порнографических фотографий и клевету. Другое заявление она написала по поводу неоднократных избиений со стороны бывшего парня — об этом есть и заключение медицинской экспертизы.

— Я подвергалась ежедневному эмоциональному, моральному и физическому насилию. Сначала это были угрозы, что он меня опозорит в родном городе, а потом убьет или обольет кислотой. Чуть позже он приступил к действиям, — рассказывает Милена.

Сам экс-бойфренд девушки в разговоре с корреспондентом «Азии Плюс» сказал, что является «добропорядочным мужем и отцом двоих детей» и ничего подобного не делал. Тем не менее, мужчина признался, что находился в длительных отношениях с Миленой.

Торги начинаются с 900 сомони

900 сомони (чуть более 100 долларов США) попросил администратор одной из таких групп в Instagram за то, чтобы удалить опубликованные им фотографии другой жительницы Душанбе — Гульмиры. Сама она говорит, что эти снимки поддельные.

— Механизм размещения фотографий в Instagram схож с форматом фотоленты: серии фотографий, следующих одна за другой. Так вот, они выложили фотографию моего лица, взятую с моего профиля, а затем разместили фотографию нагого женского тела без лица, которая не принадлежит мне. Доказать это просто — хотя бы по наличию шрамов на моем теле, которые отсутствуют на опубликованной фотографии, но я не смогу этого доказать всему городу, в котором меня опозорили, — рассказывает Гульмира.

Из-за этих событий девушка даже думала о самоубийстве.

— Мне постоянно звонили друзья и родные в непонимании. Также мой телефон разрывался от звонков и сообщений похотливых мужчин, требующих от меня чего-то, потому что мой номер телефона опубликовали в этой группе. Я не могла выйти на улицу, я не могла устроиться на работу – меня везде узнавали, — говорит она. — А наши правоохранительные органы займутся этим, наверно, только тогда, когда кто-нибудь из девушек не выдержит этого и совершит суицид.

В милиции, куда обратилась Гульмира, ей сказали, что Instagram – это хорошо защищенная сеть, так что найти администратора группы будет невозможно. Поэтому писать заявление – пустая трата времени.

Тогда девушка написала администратору напрямую и попросила удалить публикацию. В ответ он потребовал пополнить его электронный кошелек QIWI, привязанный к российскому телефонному номеру.

Когда Гульмира выполнила его требования, администратор действительно удалил фотографии. А на следующий день снова их добавил, попросив еще денег.

В пресс-службе МВД «Азии Плюс» сообщили, что сейчас милиция ведет дело по одному такому случаю, но раскрывать подробности в интересах следствия они не могут.

— Действительно, узнать личность владельца страницы в Instagram — дело трудное, но мы делаем все, что в наших силах. Ситуация осложняется тем, что, по нашим данным, некоторые из этих лиц проживают не в Таджикистане, а в Российской Федерации и Китае, — сказали в пресс-службе.

Несколько месяцев назад в Восейском районе Таджикистана задержали администратора подобной группы в Instagram — в отношении него ведется расследование.

Модели – на передовой линии «обстрела»

Практически все таджикские модели «побывали» в группах порнографического характера. Конечно, против своей воли.

По мнению модели Сафины Гаибовой, это опускает планку модельного бизнеса в Таджикистане и препятствует его развитию в стране. Хотя во многих странах это прибыльный и престижный бизнес — как для его участников, так и для страны в целом.

— Я возмущена равнодушием общественности на клевету и вмешательство подобных групп в личную жизнь людей, ведь это не только нарушение прав человека, но и сильный удар по психике тех, чьи фотографии попадают в эти группы, — говорит Сафина. — Меня также коснулась эта проблема, потому что я участвую в международных конкурсах, где в регламенте заложен показ в бикини. Я не могу выложить у себя на странице эти фотографии, остерегаясь того, что они попадут в такие группы. Но интернет — вещь всемогущая, и недоброжелатели находят их на сайте конкурсов, откуда они отправляются прямиком на страницы этих сообществ. Как результат, на моделей сразу же вешают ярлыки, и люди верят им.