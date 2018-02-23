Парламент запретил участвовать в госзакупках компаниям, связанным с чиновниками. Почему это важно?

Депутаты кыргызского парламента приняли в третьем чтении поправку, которая запрещает компаниям, связанным с чиновниками, участвовать в госзакупках. Сейчас в тендерах могут участвовать компании, в которых чиновники имеют менее 20% акций.

Что случилось?

Депутаты Жогорку Кенеша запретили участвовать в тендерах компаниям, в которых государственные чиновники, муниципальные служащие или их родственники имеют долю акций.

Чиновник или его родственник, который имеет акции в компании, участвующей в тендере, автоматически признается аффилированным лицом.

Сейчас компания, долей в которой владеет чиновник, может участвовать в госзакупках, если эта доля составляет меньше 20% акций.

Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Сооронбай Жээнбеков.

Почему это важно?

Если поправка вступит в силу, то участники тендера будут в равных условиях. Авторы изменений — семь депутатов парламента — считают, что чиновники и госслужащие могут повлиять на исход тендера, если владеют хотя бы одной акцией компании.

Новая норма также поможет избежать конфликта интересов. Авторы считают, что личная заинтересованность чиновника влияет на исполнение им должностных обязанностей — это может привести к неэффективному использованию бюджетных денег.

Сфера госзакупок, по мнению авторов поправки, остается одной из наиболее коррумпированных в Кыргызстане. Именно при проведении тендеров чиновники совершают больше всего нарушений.

В 2016 году органы прокуратуры вынесли 660 предупреждений (это более четверти от общего числа госзакупок) из-за нарушений, которые совершили чиновники при госзакупках.

Часто ли компании, связанные с чиновниками, участвуют в тендерах?

До 2014 года в тендерах активно участвовали компании, которыми владели родственники чиновников.

К примеру, компания «Градиент», принадлежащая брату Тайырбека Сарпашева выиграла около 20 гостендеров. Сарпашев тогда занимал пост первого вице-премьера. Некоторые депутаты считали, что Сарпашев, используя свое служебное положение, помогает компании, чтобы она выигрывала тендеры. Сам Сарпашев заявил, что не имеет отношения к компании. Однако генпрокуратура после проверки выяснила, что Сарпашев состоял в учредителях этой компании. Надзорный орган вынес представление об устранении нарушений премьер-министру — возглавлявший тогда правительство Джоомарт Оторбаев сделал Сарпашеву замечание.

Компания «Неман-Фарм», владельцами которой были родственники Осмонбека Артыкбаева, выиграла тендер на поставку медикаментов в государственные учреждения более чем на 260 млн сомов. Артыкбаев тогда был министром энергетики. После этого парламентарии приняли закон, который запретил участвовать в тендерах компаниям, принадлежавшим чиновникам и их близким родственникам: родителям, детям, братьям, сестрам, супругам.

Однако, если чиновник или его близкие родственники имели менее 20% акций в компании, то эта фирма могла участвовать в тендере.