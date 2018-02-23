Парламент разрешил сдавать квартиры под гостиницы

Депутаты парламента окончательно одобрили поправки, согласно которым теперь можно сдавать квартиры под гостиницы. Однако в случае жалоб на арендаторов, владельцев квартир могут привлечь к ответственности.

Изначально инициаторы законопроекта хотели разрешить сдавать квартиры под гостиницы только в туристических зонах, но так как в законах не определены эти зоны, то запрет на гостиницы в квартирах полностью отменили.

Поправки в закон вступят в силу после подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым.