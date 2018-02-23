Парламент разрешил сдавать квартиры под гостиницы
Депутаты парламента окончательно одобрили поправки, согласно которым теперь можно сдавать квартиры под гостиницы. Однако в случае жалоб на арендаторов, владельцев квартир могут привлечь к ответственности.
Изначально инициаторы законопроекта хотели разрешить сдавать квартиры под гостиницы только в туристических зонах, но так как в законах не определены эти зоны, то запрет на гостиницы в квартирах полностью отменили.
Поправки в закон вступят в силу после подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Задержанный в Алматы кыргызский депутат родился в Казахстане — СМИ
МВД Казахстана сообщило, что задержанный в Алматы кыргызский депутат Дамирбек Асылбек уулу имеет казахское гражданство и не собирался отказываться от него. По сведениям МВД, в 2010 году депутат повторно получил паспорт после истечения срока старого документа.
В официальной биографии Асылбека уулу, впрочем, сказано, что он родился в кыргызском городе Каракол, а не в Казахстане. МВД Казахстана сейчас проводит служебную проверку.
Депутата кыргызского парламента от фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбека уулу задержали в ночь на 16 февраля — генпрокуратура Казахстана подозревает его в контрабанде. Он и еще два кыргызстанца оказались в числе 35 задержанных, которых арестовали силовые ведомства Казахстана в ходе спецоперации.
Суд освободил диджейку, выступавшую топлес в «Ретро-Метро»
Бишкекский горсуд распорядился освободить диджейку Юлию Михайлову из-под стражи — ее арестовали 21 февраля за выступление в клубе «Ретро-Метро» с обнаженной грудью.
Издание 24.kg пишет, что суд принял такое решение после того, как к нему поступила жалоба от юристов Михайловой на решение предыдущей инстанции.
Бишкекская милиция арестовала Михайлову 21 февраля за «мелкое хулиганство» — это случилось после того, как в соцсетях опубликовали фотографию с её выступления, где она запечатлена с обнаженной грудью.