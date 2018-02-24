Кыргызстанец выиграл бой против экс-чемпиона на международном турнире по ММА в Москве

Кыргызский боец Бусурманкул Абдубаит уулу победил экс-чемпиона М-1 Challenge россиянина Максима Дивнича на международном турнире по смешанным единоборствам в Москве.

Кыргызстанец сразился с оппонентом в весе до 66 кг. По итогам трех раундов судьи единогласно присудили победу Абдубаиту уулу.

Особенно удачно Бусурманкул провел концовку последнего раунда. Он несколько раз повалил Дивнича на спину. Зрелищные тейкдауны в итоге и позволили кыргызскому спортсмену выиграть бой.

Соперники встречались на турнире в рамках предварительного карда. Главными боями вечера стали встречи за титулы в легкой и легчайшей весовой категориях. Они достались россиянам Дамиру Исмагулову и Мовсару Евлоеву.

Максим Дивнич был чемпионом в М-1 в легкой весовой категории в 2014-2015 годах.

Тем же вечером на ринг вышел другой кыргызский спортсмен — Ринат Саякбаев. Его соперником в весе до 70 кг стал бразилец Рубенилтон Перейра. По результатам боя судьи присудили победу более опытному Перейре.

Бусурманкул Абдубаит уулу — пятикратный чемпион Кыргызстана по грэпплингу. Обладатель премии «Спортсмен года» в 2016 и 2017 годах, мастер спорта по смешанным единоборствам.

К 24-м годам боец провел 12 боев на профессиональном уровне (9 побед, 2 поражения и 1 ничья).

Международный чемпионат М-1 Challenge — это серия соревнований, которые проходят в разных городах мира и на которых выступают 10 лучших спортивных команд по смешанным единоборствам.

В каждой команде на турнире выступает по 5 спортсменов в разных весовых категориях от самой легкой (до 70 кг) до самой тяжелой (свыше 93 кг).