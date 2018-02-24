Бишкек: В гостевом доме возле клуба «Ретро Метро» произошел пожар

В пожаре в гостевом доме «Причал» никто не пострадал. О возгорании в экстренные службы сообщили вечером 23 февраля.

Обновлено в 13:30.

Один из сотрудников гостевого дома отравился угарных газом, ему оказали помощь. По информации МЧС, его состояние удовлетворительное.

Огнем уничтожены более 1000 квадратных метров крыши, нанесенный ущерб еще предстоит оценить.

Причина возгорания выясняется.

О том, что у гостевого дома горит крыша, в экстренные службы сообщили около 21:27, к 22:57 пожар был локализован. Полностью потушить возгорание удалось лишь в 2 часа 24 февраля.

Огонь ликвидировали пять пожарных расчетов.