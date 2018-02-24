Афганистан: Смертник взорвал себя в дипломатическом районе Кабула

Шесть человек ранены и как минимум один погиб при взрыве в дипломатическом районе Кабула, недалеко от штаб-квартиры НАТО.

По информации Associated Press, кроме самого смертника при взрыве в дипломатическом районе Кабула погиб как минимум один человек.

Известно также о шести пострадавших. Представители афганских спецслужб утверждают, что число жертв взрыва может вырасти.

Смертник взорвал себя в районе Шаш Дарак, недалеко от штаб-квартиры НАТО и посольства США. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Предыдущие теракты в Кабуле были осуществлены «Талибаном».

При взрыве 27 января погибло 103 человека, получили ранения разной степени тяжести еще 235 человек.

За неделю до этого теракта, 21 января, при захвате заложников в отеле «Интерконтиненталь» были убиты 22 человека, большая часть из них – иностранцы. Кыргызстанцы, работавшие в отеле, не пострадали.